Las amistades peligrosas de Milei: el Gobierno evacuó al personal de la embajada argentina en el Líbano

El gobierno decidió evacuar la embajada argentina en el Líbano, por una posible amenaza de ataque por parte de Irán hacia aliados de Israel. Además, se pidió a los argentinos que dejen cuanto antes el país y que eviten o posterguen viajes. Así queda expuesto el peligro al que lleva Javier Milei al país, interfiriendo en conflictos internacionales ajenos a la Nación. Días atrás, en la Ciudad de Buenos Aires aparecieron pasacalles reclamando "No a la alianza con Ucrania e Israel".

La canciller Diana Mondino se reunió con los funcionarios diplomáticos y administrativos que prestaron funciones en la embajada en Venezuela

Desde que Milei asumió la presidencia del país, ha tomado decisiones en política internacional muy peligrosas para los argentinos. No solo tuvo distintos cruces con presidentes de la región como el caso de Boric en Chile, Lula en Brasil, Petro en Colombia, o Arce en Bolivia.

También llevó a la Argentina a involucrarse en conflictos internacionales, el de Ucrania en la guerra con Rusia, tal como lo pide la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y a mostrarse a favor de Israel pese al genocidio que realiza en Gaza contra el pueblo palestino.

Lo cierto es que la amistad de Milei con Volodímir Zelenski y la participación del presidente en la "Cumbre por la Paz" convocada por el ucraniano, no solo que no frenó el conflicto bélico, sino que además llevó al embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov a instar al país a mantener una postura neutral con el objetivo de "preservar la naturaleza amistosa de las relaciones ruso-argentinas, que históricamente han sido inmunes a tendencias políticas".

También había señalado su profunda decepción frente al acercamiento de Argentina a Ucrania a través de la OTAN. Ahora se conoció que Israel mandó a Cancillería argentina una supuesta amenaza por parte de Irán hacia sus países aliados. En consecuencia, el gobierno se vio obligado a evacuar la embajada del Líbano en Beirut, encabezada por la embajadora María Virginia Ruiz Quintar.

Esto es una clara consecuencia de la postura adoptada por Milei, defendiendo a Israel en su conflicto con los países árabes, donde además lleva a la Argentina de manera oficial, a negar el genocidio perpetrado sobre el pueblo palestino. Paradojas de un gobierno libertario, se difundió la orden de que los argentinos abandonen el país y se pidió que no se viaje al Líbano en el corto plazo.

Diana Mondino con Javier Milei

Es decir, las amistades del presidente, coartan la libertad de viajar, y además ponen en peligro la vida de los argentinos, no solo en su país, sino en el resto del mundo.

Sobre este asunto, en Buenos Aires se desplegaron en distintas avenidas pasacalles en reclamo a la postura que lleva La Libertad Avanza en materia internacional. Los mensajes señalaban "No a la alianza con Ucrania e Israel" y un contundente "Milei, no necesitamos una guerra ajena". Queda claro que gran parte de la sociedad observa el peligro de involucrarse en asuntos externos pero el autoritarismo desarrollado por Javier Milei hace que prevalezcan sus amistades que tanto peligro nos traen.