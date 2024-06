Las similitudes entre el caso Marita Verón y la desaparición de Loan: "A este nene lo hicieron desaparecer"

La desaparición de Loan Danilo Peña hace ya 13 días generó todo tipo de opiniones, especulaciones y repercusiones, entre ellas que figuras como María Elena Delgado, la madre de Sofía Herrera, y Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón, se refirieran al caso por las similitudes que guarda con el de sus respectivas hijas. "La verdad que cuando yo vi toda esa manipulación, todas esas idas y vueltas, me di cuenta con toda la experiencia y el caso puntual de Marita, que todavía no la encontré y sigo buscando e investigando, que estaba todo armado. Este niño no desapareció de casualidad", destacó Trimarco.

Recordemos que Marita Verón fue secuestrada a sus 23 años el 3 de abril de 2002 y obligada a prostituirse, según el testimonio de testigos en la causa. La investigación policial y los sucesivos fiscales que intervinieron en la causa han sostenido que se trató de un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución, identificando a varios sospechosos. Dicha acusación está basada íntegramente en pruebas de testigos. Si bien la joven tucumana jamás apareció, los investigadores sostienen que fue raptada para explotarla en una fiesta sexual. Si bien habría logrado escapar de aquel infierno, la volvieron a atrapar.

Incluso, una prostituta contó que pasó por manos de un proxeneta, quien la tuvo en su casa y a los dos días la vendió en "2500 pesos" a una whiskería de La Rioja. La causa llegó a la etapa del juicio oral a comienzos de 2012, dictándose sentencia absolutoria para todos los acusados en diciembre de ese año. El fundamento del fallo fue que los testimonios sobre los que se basaba la acusación no eran creíbles y contradictorios entre sí. Sin embargo, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre de 2013 revocó el fallo absolutorio y condenó a todos los imputado convirtiéndose así en un caso emblemático.

De hecho, la incansable lucha de Trimarco, que en 2007 impulsó la Fundación María de los Ángeles que brinda asistencia integral y gratuita a familiares y víctimas de la trata de personas, permitió realizar un mapa de la trata de personas y liberar a varias miles de mujeres de la trata. En referencia al caso de Loan, Susana sostuvo que está "todo armado" y que existen "manipulaciones que hacen estas redes de trata para ocultar la verdad". "La pobre criatura, cuando decían que se había perdido, ¿cómo se va a perder? Desapareció. Lo hicieron desaparecer. Una persona no puede perderse de la paz del sueño viendo a otra gente y eso estaba muy claro", remarcó.

En diálogo con Argenzuela, la madre de "Marita" Verón sostuvo que todos los que participaron del almuerzo en la casa de la abuela del nene de 5 años estarían involucrados en su desaparición. "Para mí, toda esa gente que estaba sentada ahí y que estaba esta pobre criatura, el único niño que estaba ahí en esa mesa, son cómplices, todos saben, todos tienen que ver con todo. Este niño lo llevaron, es trata de persona, dentro del delito de trata de persona puede ser para muchas cosas, para adopción, venderlo para adopción, venderlo por pornografía infantil, pueden llevarlo por órgano, por muchas cosas. Dentro de la trata hay muchos delitos gravísimos", destacó.

Basándose en lo poco que se sabe al respecto y en el silencio cómplice de las partes involucradas, Trimarco afirmó que el nene ya no debe estar en el país. "Esto ha sido preparado. Fíjate vos, en el caso de mi hija había complicidad, del poder político, policial y judicial. En este caso hay policías metidos. El capitán ese de la prefectura que ya estuvo en el sur, que casualidad que este tipo, en el tiempo que desapareció Sofía, el tipo este estaba ahí. Así que hay que investigar todo. Está claro que ellos tienen que ver con todo esto. La tía, me parece raro la actitud de la tía, del tío. La abuela que diga semejante cosa", opinó la mujer de 70 años.

Sin pelos en la lengua, Trimarco volvió a resaltar que "sin la complicidad de esos tres poderes es imposible que una persona desaparezca". "Es imposible. Compran gente. Tenemos muchísimos casos. Somos querellantes de las causas de las víctimas. Hemos ganado no sé cuántos juicios acompañando a las víctimas. Trabajo con gendarmería permanentemente, todos los días de mi vida. Son distintos casos, distintas situaciones, pero todo es más de lo mismo. Siempre complicidad de la policía. Está un policía metido, un político metido, del Poder Judicial. Acordate que yo hice destituir jueces, me paré frente a los jueces y les dije que eran unos corruptos", rememoró.

A más de 22 años del secuestro de su hija, Susana recordó su lucha constante contra este sistema corrupto, incluyendo sus enfrentamientos con jueces corruptos y amenazas a su vida, como incendios en su casa y amedrentamientos directas. "Yo me senté solita en esa sala y le dije al juez ´¿cómo puede hacer justicia? Usted sí es un corrupto. Es un sinvergüenza. Cómplice de toda esta mafia que está a la par mía´. Toda la mafia esa ahora está presa y no hablan qué hicieron con mi hija. Ahora salen con que a mi hija la mataron y la tiraron en un cementerio como una NN. Estoy esperando que vengan los antropólogos para que la busquen", detalló.

Y siguió: "Para que la busquen en las dos norias de ese cementerio. A ver si encuentran un hueso de Marita. Yo no sé si estos tipos hacen esta estrategia para que yo la siga buscando porque ya pasaron 22 años. Entonces yo no la voy a dejar de buscar a mi hija. Si ellos creen que porque armen todo ese circo yo la voy a dejar de buscar, yo voy a seguir. Hasta el último respiro de mi vida voy a seguir. Y le voy a decir en la cara todo lo que le tengo que decir". A pesar de todo, sigue comprometida con la búsqueda de su hija y la lucha contra la trata de personas. En ese sentido, mencionó algunos cambios positivos en Tucumán, donde nuevas generaciones de fiscales y jueces tienen una mentalidad más abierta y justa, pero enfatiza que su lucha continúa y que no se detendrá hasta encontrar justicia para su hija y otras víctimas.