¿Le sueltan la mano a Milei? El duro informe del Congreso de Estados Unidos sobre la economía argentina

Pese al apoyo incondicional de Javier Milei a Donald Trump, el Congreso de los Estados Unidos publicó un duro reporte sobre el futuro del plan económico de la administración libertaria en la Argentina. Con las reservas del Banco Central al rojo vivo, los expertos vislumbran dos escenarios posibles: devaluación o default.

"Si el Gobierno de Milei se encuentra sin las divisas suficientes para realizar los pagos de su deuda y mantener los objetivos de la política cambiaria, probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como si incumplir su deuda por décima vez o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso", advierte el informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense.

La obstinación del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, por mantener el dólar barato será el principal desafío del tercer año de administración de Milei. A eso se le suma la liberación de las importaciones -en detrimento de la matriz productiva e industrial nacional- cuyo impacto se sentirá con fuerza en el déficit comercial.

💣Dato: el Presupuesto 2026 proyecta un déficit comercial de 5.751 millones de dólares; incluso pese al crecimiento proyectado de las exportaciones de Vaca Muerta y minería.

"La principal fuente de divisas de Argentina es el saldo restante de su línea de swaps de divisas con Estados Unidos. Los activos en divisas del Banco Central se compensan en gran medida con los pasivos en dólares y Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido que genere entradas de divisas", refuerza el documento.

¿Se acabó lo que se daba? El informe también advierte que, a diferencia de agosto del año pasado cuando el FMI le otorgó una exención por incumplir con el objetivo de reservas establecido en el programa, la Argentina podría enfrentar complicaciones a la hora de solicitar una vez más apoyo financiero en el extranjero.

"Las perspectivaqs de obtener dicho apoyo son inciertas. La disposición del FMI a brindar apoyo adicional a Argentina es cuestionable dado el nivel de exposición que enfrenta a Argentina en relación con otros gobiernos de su país", concluye.