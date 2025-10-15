Maxi López, entre las hornallas y los pañales: escándalo, viaje relámpago y reemplazo sorpresa en MasterChef Celebrity

Apenas comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe y ya hay drama servido. En menos de 24 horas desde su debut, Maxi López se convirtió en el protagonista involuntario de un escándalo que cruzó fronteras, encendió las alarmas en el canal y puso a la producción del reality en una verdadera carrera contra el tiempo. Todo empezó el lunes 13 de octubre, cuando Daniela Christiansson, esposa de López y embarazada de siete meses, relató en sus redes sociales el mal momento que vivió en su casa de Ginebra. "¡Qué día! Con siete meses de embarazo vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Super tóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto", escribió la modelo sueca en una historia de Instagram junto a una foto donde se la veía recostada con su hija, Elle.

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef

El episodio, que podría haber sido una simple anécdota doméstica, se transformó en un llamado de urgencia. "Estoy agotada, la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles. Lo típico de los siete meses, todo junto en un mismo día", agregó, dejando en claro que estaba sola en Suiza mientras su pareja participaba del famoso certamen gastronómico. Ante la preocupación, Maxi no dudó. Según reveló Adrián Pallares en Intrusos (América TV), el ex futbolista tomó un avión rumbo a Europa ese mismo martes: "Después de este posteo, hoy mismo Maxi López está viajando a reencontrarse con su mujer", detalló.

¿Marley reemplazará a Maxi López?

Y sumó: "Va a estar una semana allá y vuelve luego un mes entero para seguir trabajando". Sin embargo, su partida no habría caído bien en los pasillos de Telefe. "Se va a quedar cuatro o cinco días porque hoy, antes de partir, Telefe le impuso condiciones y le dijo: 'Sí o sí el próximo martes al mediodía tenés que estar acá para grabar el programa'", detalló Daniel Fava en A la tarde. Pero el reality no espera. Mientras López cruza el Atlántico, en la producción ya se barajan nombres para cubrir su ausencia. La periodista Paula Varela reveló que el elegido sería nada menos que Alejandro Wiebe, más conocido como Marley.

De hecho, hasta publicó en sus redes sociales: "Primicia! El reemplazo de Maxi López en MasterChef es MARLEY! ¿Les gusta?", publicó en sus redes. Lo cierto es que cuesta creer que Marley, más ligado a la conducción de un reality que a participar de uno, acepte ser un reemplazo. Por eso, Yanina Latorre, en Sálvese quien pueda, aseguró que Maxi López "parece que no vuelve y la reemplazante sería Zaira Nara", su ex cuñada. La posibilidad de ver a Zaira poniéndose el delantal blanco en lugar del ex futbolista causó revuelo inmediato: no solo por su carisma frente a cámara, sino por el trasfondo familiar que la une a Wanda Nara, actual conductora del ciclo y ex de Maxi.