Reforma laboral: dictamen exprés, acusaciones de "helicóptero" y un Senado al rojo vivo

La La Libertad Avanza apuró el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y consiguió este viernes dictamen en un plenario atravesado por gritos, chicanas y advertencias de crisis institucional. El objetivo es claro: que el presidente Javier Milei llegue al 1° de marzo con la ley sancionada, en la apertura de sesiones ordinarias. La reunión conjunta de Trabajo y Presupuesto, que parecía un trámite, terminó en una pelea política de alto voltaje entre el oficialismo y el bloque de Unión por la Patria. En el centro del ring estuvo la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien abrió el encuentro confirmando que se aceptará el texto aprobado por Diputados que eliminó el artículo 44 y señaló que "con esa modificación lograríamos este dictamen para tratarlo en sesión el viernes que viene".

Ese artículo establecía que el empleador solo debía pagar durante tres meses la mitad del salario al trabajador ausente por enfermedad o accidente -o el 75% si tenía cargas de familia-. Aunque fue eliminado, el núcleo de la reforma se mantiene: cambios en la ley de contrato de trabajo sobre ultraactividad, indemnizaciones, vacaciones, horas extras, reducción de aportes patronales para incentivar la contratación y límites al derecho de huelga en lo que el proyecto define como "servicios esenciales".

El primer estallido llegó cuando la senadora riojana Florencia López lanzó una frase que hizo recordar diciembre de 2001: "el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes", en alusión a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Bullrich la interrumpió de inmediato y calificó la afirmación como "golpista", pidiéndole que "pare" con esas expresiones.

Pero López redobló la apuesta y la desafió a "estar allí en ese momento para poner la cara". "No estoy inventando nada nuevo ya que esta es la historia real de la Argentina", insistió, recordando que Bullrich fue ministra de Trabajo durante la crisis que derivó en la salida anticipada de De la Rúa. "No, un golpe nuevo", retrucó la oficialista. "Es la historia real", respondió López. "La historia de los golpes", cerró Bullrich.

La Libertad Avanza quiere aprobar el viernes 27 la reforma de Milei

El clima se tensó aún más cuando el senador camporista Mariano Recalde advirtió que "en muchas ocasiones se comprobó que había coimas" y recordó el episodio del senador Eduardo Kueider, detenido con 200 mil dólares sin declarar tras la aprobación de la ley Bases. Recalde también evocó que en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner "arregló ese desastre" de la reforma laboral de la Alianza y anticipó que lo mismo ocurrirá cuando el peronismo regrese al poder. "Ese desastre vinimos a arreglar los peronistas y este desastre también", remató. "Si ganan las elecciones lo arreglarán", contestó Bullrich con una sonrisa que no disimuló la tensión.

La senadora Juliana Di Tullio fue todavía más lejos al denunciar que "le armaron la caja al ministro Luis Caputo para que haga la campaña, que saque de ahí... Con la guita de los jubilados. Se la va a 'chorear' a la guita de los futuros y actuales jubilados". Las acusaciones no tuvieron respuesta directa en ese momento, pero dejaron planteada una estrategia opositora que busca asociar la reforma con ajuste previsional y financiamiento político. Más allá del escándalo, el Gobierno confía en tener los votos. Repite el esquema que ya funcionó en Diputados, con respaldo de gobernadores aliados y bloques provinciales.

La hoja de ruta es ambiciosa: aprobar el viernes la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, y avanzar con Glaciares. En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión política en Casa Rosada para afinar la estrategia legislativa. Del encuentro participarán, entre otros, el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo. No se descarta la presencia de la secretaria general, Karina Milei. El viernes próximo se verá si el trámite exprés logra convertirse en ley o si el debate, lejos de cerrarse, apenas está comenzando.