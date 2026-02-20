Florencia Carignano rompió el silencio después de desconectar cables en Diputados: "Lo volvería a hacer"

En una noche marcada por la tensión y el caos en la Cámara de Diputados, Florencia Carignano, legisladora nacional de La Cámpora en Unión por la Patria, se convirtió en el centro de atención al protagonizar un acto tan controvertido como simbólico: desconectar los cables de los taquígrafos durante la sesión dedicada a debatir la Ley de Modernización Laboral, una reforma que, según sus palabras, "arrasa con 81 años de derechos laborales".

La sesión extraordinaria del jueves comenzó con un clima enrarecido. Desde el inicio, los diputados de la oposición cuestionaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, acusándolo de favorecer al oficialismo al "negar la palabra" y "avalar un plan de Labor" que buscaba acelerar la votación nominal y ,en medio de esta disputa, legisladores opositores y oficialistas se enfrentaron en el recinto, generando un ambiente caótico.

Fue en este contexto que Carignano tomó una decisión drástica. Mientras el desorden se apoderaba del hemiciclo y los taquígrafos permanecían inactivos debido a la falta de quórum, la diputada se dirigió a la mesa central y desconectó varios cables de la mesa de los taquígrafos. El acto fue registrado por Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza, quien no tardó en increparla violentamente: "Carignano, ¿qué haces? ¡Quedaste grabada, pedazo de loca!", le gritó Lemoine mientras grababa la escena.

Para aumentar el dramatismo a la escena, el mismísimo presidente de las fuerza del cielo Javier Milei se metió en el debate con un fuerte posteo donde agigantó el hate hacia la líder peronista: "Cuando lean y/o escuchen a los que ponen las formas por encima de los resultados compartile este video (y otros más, en especial los de la calle) para que quede claro lo que tenemos en frente ante nuestra voluntad de hacer cambios que hagan a Argentina grande nuevamente. Fin", dijo el Jefe de Estado con el video de Carignano.

Sin embargo, lejos de amedrentarse por las críticas, Carignano defendió con vehemencia su accionar en declaraciones radiales al medio Futurock: "Eran dos o tres cables de los taquígrafos que estaban parados en ese momento porque estaba parada toda la sesión, no había empezado", explicó. Según ella, el gesto fue una respuesta simbólica ante lo que describió como un intento del oficialismo por imponer una reforma laboral sin debate ni consenso.

La diputada no escatimó en palabras para criticar a sus adversarios políticos y el proyecto en discusión: "Si el problema es que yo desconecté un cable que se conecta a 2 minutos y medio y no una reforma laboral que arrasa con 81 años de derechos laborales, estamos mirándole lo que ellos quieren que veamos", dijo también destacando que lo verdaderamente grave no es su acción, sino el contenido de una reforma que atenta contra conquistas históricas de los trabajadores.

La legisladora también denunció maniobras irregulares durante la sesión: "Había un atropello, nosotros no nos habíamos puesto de acuerdo en cómo iniciar la sesión, no querían que hablemos, querían que se vote todo express y que nos vayamos cada uno a su casa", señaló. Además, acusó al presidente Menem de extender deliberadamente el tiempo reglamentario para conseguir el quórum necesario y evitar que se cayera la sesión: "Me hablan a mí de formas cuando Menem seguía esperando que los diputados de ellos bajen porque se le caía la sesión", agregó.