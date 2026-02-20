El sistema financiero argentino prendido fuego: uno de cada cuatro deudores está en situación irregular

El panorama del endeudamiento en Argentina alcanza un punto crítico. Según un reciente informe del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, para el año 2025, de cada cuatro personas que tomaron créditos, una se encuentra en situación de mora.

Este dato no hace más que reflejar la situación económicas de las familias en la era de Javier Milei con un aumento alarmante de la morosidad, que se triplicó tanto en entidades bancarias como fintechs, alcanzando niveles que pueden compararse con los de la crisis de la salida de la convertibilidad.

Familias argentinas cada vez más endeudadas

El informe detalla que, durante 2025, alrededor de 2 millones de personas accedieron a nuevos créditos. De ese total, 700.000 lo hicieron a través de fintech y tarjetas de consumo, mientras que 1,6 millones recurrieron a bancos y fintech.

Lo que llama poderosamente la atención es que el número de personas endeudadas exclusivamente con bancos disminuyó en 400.000. Esto se explica por un desplazamiento hacia fuentes de financiamiento no tradicionales, que suelen ofrecer condiciones más flexibles pero también tasas de interés significativamente más altas.

La irregularidad en los pagos afecta al 13% del total de la cartera crediticia, pero este porcentaje varía según el tipo de entidad. En las entidades no financieras, como fintech y tarjetas de consumo, la morosidad alcanza un preocupante 24,6%, frente al 11,1% registrado en los bancos . Este desbalance se explica por las tasas más elevadas y el crecimiento acelerado del crédito en el sector no bancario, lo que evidencia un riesgo mayor para los prestatarios y el sistema financiero en su conjunto.