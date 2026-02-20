Big Bang! News
Lo más tierno que verás hoy

La conmovedora historia de Punch, el monito que encontró consuelo en un peluche y se volvió viral

Su historia cruzó fronteras.

20 Febrero de 2026 15:35
En un mundo donde las noticias suelen doler, en las últimas horas una imagen logró detener el scroll infinito y tocar una fibra íntima: la de un monito aferrado a un peluche como si en ese abrazo estuviera todo su universo. No es cualquier mono: es Punch, un pequeño japonés que convirtió una historia de abandono en un símbolo de ternura y resiliencia compartida.

Punch nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa, en Japón. Pero su llegada al mundo estuvo marcada por una herida temprana: fue rechazado por su madre poco después de nacer. Esa escena silenciosa, que puso en riesgo su supervivencia, conmovió desde el primer momento a quienes conocieron su historia dentro del zoológico.

Frente al abandono, los cuidadores asumieron su crianza. Lo alimentaron a mano, lo acompañaron en sus primeras horas y comprendieron que no solo necesitaba leche y calor artificial, sino algo más profundo: contacto, contención, presencia. Para aliviar su estrés primero le acercaron una toalla; después, un peluche de orangután. Ese muñeco, casi por casualidad, se transformó en su refugio emocional.

Los videos que comenzaron a circular en plataformas como X mostraron escenas que traspasaron pantallas y fronteras: Punch caminando de la mano de su peluche, abrazándolo con una intensidad que enternece, durmiendo junto a él como si fuera su única certeza. Millones de usuarios compartieron esas imágenes, que no tardaron en convertirse en un símbolo de consuelo y empatía colectiva.  

La historia, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Durante su proceso de integración con la tropa del zoológico, algunos adultos lo empujaron o lo atacaron, escenas que también quedaron registradas en video. En esos momentos de tensión, Punch corre hacia su peluche y lo aprieta contra su cuerpo, como si en ese gesto reconstruyera su seguridad. Esa reacción, tan humana en su fragilidad, fue lo que terminó de conquistar a miles de internautas.

Hoy Punch sigue creciendo bajo el cuidado del personal del zoológico. De a poco fue conectando con otros macacos de su especie, aprendiendo las reglas de su comunidad. Sin embargo, su vínculo con el peluche continúa siendo fuerte, casi identitario.  

