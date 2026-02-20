Andrea Rincón se disculpó con Milo J, pero advirtió: "No es joda el mundo espiritual"

Andrea Rincón quedó en el centro de las críticas luego de deslizar sospechas en relación a que el artista Camilo Joaquín Villarruel, mejor conocido como Milo J, realizó un ritual espiritual durante uno de sus shows, y tras los repudios a sus dichos, ahora la actriz bautizada evangelista, debió pedir disculpas por las acusaciones vertidas, aunque no dejó de advertir alrededor de los peligros del satanismo y de los rituales a entidades espirituales desconocidas.

"La parte en la que yo me desubiqué, que me pareció que no daba a lugar, que es si él se ríe o no se ríe, eso fue una apreciación mía sobre su persona, pedí disculpas. A él y a su madre, ¿cuánto más me van a señalar? Ya está", sintetizó Rincón en diálogo con un móvil de Puro Show. "Hablamos de cinco artistas y apuntaron al que más la gente va a clickear, porque es el que más rinde", protestó.

La actriz insistió que "el pibe tiene mucho talento" y volvió a aclarar que nunca aseguró "que no haga arte". "Digo que esa parte que hizo en el escenario... llevaban ofrendas. Además te puedo mostrar lo que la gente me ponía y me mostraba, con las lápidas con los nombres de los santos, que algunos conozco y otros no. Eso fueron ofrendas a santos. Eso no es arte", reclamó.

"Vos podés decir que es arte, pero no, es un ritual. Fue ofrendar a los santos que a él le gusta o cree", explicó desde su perspectiva. "Por ahí me estoy equivocando con Milo y si me equivoco de antemano le pido disculpas. Yo creo que sucedió eso arriba del escenario", añadió.

Milo J en el escenario.

"Hay que tener responsabilidad. Lo que el pibe hace es arte. Ahora explico, porque la gente saca de contexto las cosas y yo no soy ninguna tontita, yo soy cristiana. Ser cristiana es una cosa, ser boluda es otra", clarificó alrededor de su posición. "Yo cuando vienen a ver una obra de teatro, no vienen a ser bautizados arriba del escenario", sumó.

"¿Vos creés que fue real? ¿No fue un hecho artístico?", le preguntó el movilero. "Si yo te encierro en una habitación durante un año escuchando que sos un boludo y vos salís diciendo que sos un boludo. Bueno, fijate la música que escuchás. Porque si vos escuchás algo en repetición, es lo que te va a quedar en la cabeza", contrastó ella.

Andrea Rincón se hizo evangelista hace algunos años.

Rincón también se refirió a una escena que también denunció, cuando la influencer Sofi Morandi bromeó sobre que hacía amarres con cosas que llevaba en su cartera. "Yo quiero aclarar una cosa. Antes, si ibas a ver un brujo y le hacías un trabajo a una persona o algo así, te callabas la boca", confesó. "Yo terminé en el piso convulsionando con los ojos dados vuelta. Terminé escupiendo sangre durante dos años. Entonces, no hagan eso. Si hay una fuerza que está apuntando a eso, yo voy a apuntar a decirle a la gente que no haga eso", reprendió.

"¿Qué estás haciendo? Hacés un daño. Yo terminé convulsionando con los ojos dados vuelta por gente que quería estar conmigo y me hizo trabajos. No es joda el mundo espiritual. Trátenme de loca. Digan lo que quieran. Yo si salvé a una persona que me escuchó, me siento feliz. A una persona que no vivió el terror que viví yo, soy feliz", advirtió.