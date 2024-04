Libertarios califican la gestión del ministro de Salud Russo como "exquisita" en medio de la peor crisis de dengue en el país

Después de vanagloriar -sin ningún dato chequeable- la cantidad de turistas que se movieron por el país durante el último fin de semana, el vocero presidencial Manuel Adorni contó que, "en el marco de las excelentes relaciones que está manteniendo con Estados Unidos", la general Laura Richardson -comandante del comando sur de Estados Unidos- se reunirá con Nicolás Posse, jefe de Gabinete y con el ministro de Defensa Luis Petri "para fortalecer los lazos bilaterales y promover relaciones estratégicas en materia de defensa".

Además contó que ya se encuentra disponible la página para la inscripción a lo que el gobierno libertario denominó "vouchers educativos" para estudiantes que asisten a instituciones privadas de nivel inicial, primario, secundario argentina.gov.ar; sin embargo, si cualquier ciudadano se dirige a dicha página web, se dará cuenta de que no puede acceder porque está caída.

Becas para estudiantes de instituciones privadas

En sus declaraciones, Adorni no tuvo en cuenta la pregunta del millón: ¿Se tomarán medidas contra los trabajadores del Estado que están tomando las oficinas en consecuencia de los despidos masivos en cada estamento?

El vocero presidencial, contestó sin ningún pudor: "El número final ronda las 15 mil personas o contratos que no se han renovado". Además, contestó: "No hay mucho más para decir que simplemente estamos achicando los gastos del Estado y personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso del Estado donde al otro lado, hay un contribuyente que lo paga. No es justo".

Sobre las posibles represalias que podrían caerle a quienes intentaron ingresar a sus puestos de trabajo, Adorni contestó: "Lo que sea fuera de la ley, tendrán las consecuencias correspondientes a cada caso. No te puedo decir nada porque aún no han terminado los episodios pero todo el que esté cometiendo un acto fuera de la ley va a tener sus consecuencias".

Adorni también habló sobre los trabajadores de la educación, con quienes parece tener un encono más personal y quienes están evaluando desde el gremio convocar a un paro nacional con cese de clases: "Nos parece lamentable que ante la crisis educativa que sufre Argentina hace muchísimo tiempo".

CTERA en lucha

El vocero también quiso hacer un llamado a la reflexión: "Me gustaría preguntarle a esta gente qué mejora le da el paro a la educación", dijo y siguió: "Cuando algunos de ellos estuvieron a favor del cierre de las escuelas durante un año y medio cuando fue la pandemia".

Además, reflexionó: "En un país donde la mitad de los alumnos de tercer grado no comprenden lo que leen y donde el 70% de ellos no resuelven un problema matemática básica, tal vez es momento más que de hacer paro de llamarse a la reflexión", dijo y confirmó que a quienes hagan paro, se les caerá con todo el peso de la ley: "Siempre que alguien pare en algo que debería funcionar efectivamente se va a descontar el día".

Qué contestó Adorni sobre la crisis del dengue

Sobre las supuestas denuncias que recibió Mario Russo, actual ministro de Salud sobre la crisis que está provocando el dengue, Adorni se lavó las manos y le tiró la pelota al mismo funcionario diciendo que es el mismo Russo quien dará las respectivas explicaciones.

El médico cardiólogo Mario Russo está al frente del Ministerio de Salud.

Y, sobre los rumores que decían que el encargado de la cartera de Salud sería despedido, el vocero confirmó: "El Presidente no trabaja con personas que no sean de su confianza y que no tienen su real apoyo. Es así que cuenta con el real apoyo del Presidente y es porque consideramos que Russo desempeña de manera exquisita sus labores como ministro de Salud".

Otras definiciones de Adorni