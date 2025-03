Llermanos, abogado defensor de la jubilada herida, reflexiona: "Salieron a actuar con una ferocidad propia de una guerra"

"Beatriz está con un alta domiciliaria porque los hospitales son lugares de riesgo", expresó contundente el abogado y el juez penal Daniel Llermanos que decidió representar a la jubilada de 81 años que fue embestida por un palazo en la cabeza que vino de un efectivo de la Policía Federal el 12 de marzo, día en el que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad desplegó su brutal protocolo anti-manifestación en la tradicional marcha de jubilados de los miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Llermanos explicó, en diálogo con BigBang que Beatriz Blanco está fuera de peligro, que la trataron por la irritación que tuvo ocular por los gases y que tuvo que ser suturada por las lesiones craneales que le provocaron su caída tras el palazo. Sin embargo, también explicó: "Las lesiones de carácter craneal a veces provocan microtraumatismos que pueden tardar mucho tiempo en desarrollarse".

Momentos posteriores al palazo propinado por la Policía Federal

La jubilada que sufrió todo el peso de las fuerzas represivas, fue tildada de "patotera" por la mismísima Bullrich que actuó en complicidad con medios de comunicación como La Nación o Clarín que criminalizaron el derecho a la protesta de quienes se manifestaron en contra del gobierno de Javier Milei. Este caso, recuerda al titular del Grupo Clarín "La crisis causó dos nuevas muertes", publicado en plena crisis de 2001 cuando la policía mató en plena represión policial a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

"La crisis causó dos nuevas muertes", tapa de Clarín en plena crisis de 2001

Ahora, es el mismo Daniel Llermanos quien presentará una denuncia contra el accionar de la Ministra de Seguridad por considerar que "ha preparado un plan de violencia y de impunidad". El letrado también reflexionó sobre la situación de denuncias y amenazas que recibió Karina Andrade, la jueza que falló a favor de la libertad de expresión y de la protesta, al liberar a más de 90 personas que fueron detenidas de manera arbitraria durante esa jornada en la que, una vez más, la democracia fue puesta en peligro.

¿Cuáles son los pilares de la denuncia y por qué está direccionada directamente contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich?

Las razones para responsabilizar a Bullrich son numerosas. En primer lugar, citar que la anterior ministra de Defensa, Nilda Garré había ordenado que las fuerzas federales tuvieran su nombre en los chalecos para poder identificarlo, pues son hombres de la ley, identificables. La primera medida que tomó Bullrich cuando asumió fue convertirlos en seres anónimos: les tapa la cara y los encapucha como si fueran miembros de una banda criminal. Entonces, si se escapa un tiro o si matan a alguien o si le pegan a alguien, no sabemos quién fue, no se lo puede identificar. Ella generó una política de encubrimiento de cualquier acción ilícita que puede cometer un funcionario público máxime si está armado.

En segundo lugar, haber dictado normas que restringen la circulación en manifestaciones absolutamente pacíficas; recurrir al uso de la fuerza para provocar reacción, provocar heridos, es realmente un estímulo a la violencia colectiva, una incitación a la violencia colectiva.

Daniel Llermanos

Además, por lo que se ha visto en las imágenes televisivas, es evidente que salieron a actuar con una ferocidad que creo, es propia de una guerra . Eso se puede ver a lo mejor en la guerra de Ucrania o en Afganistán, pero no era para una manifestación absolutamente pacífica; el hecho que haya habido hinchas de fútbol, no le quita de ningún modo el carácter pacífico.

La imputación a Patricia Bullrich es porque creemos que ella ha preparado un plan de violencia y de impunidad. Ahora está encubriendo, pues ella no puede ignorar por el cargo que ocupa, ¿quién fue el que lesionó al fotógrafo Pablo Grillo y quién lesionó a Beatriz Blanco. El incumbimiento es un delito que se ha agravado por la función por ser funcionario público.

Pablo Grillo en el momento de su traslado

La mujer (Beatriz Blanco) sufrió primero lesiones en los ojos con líquidos que queremos determinar si están aprobados por leyes y normas internacionales, porque tengo entendido que Patricia Bullrich violó algunas reglamentaciones vinculadas con el tipo de químico que tienen que tener esta clase de productos agresivos.

Bullrich va a tener que explicar por qué razón no persiguieron a los que tiraban el patrullero, yo sospecho casi con certeza, que eran policías . El propio periodista Jony Viale ayer tuvo un fallido diciendo, "¿Cómo no se puede perseguir a los policías que tiraron el auto"; se rectificó y dijo, "Uy, perdón, por el fallido". Todos sabemos los fallidos que representan cosas que uno quiere ocultar y de pronto hay mecanismos inconscientes que traicionan.

Patrullero al que hace referencia Daniel Llermanos

Por otra parte, con la presencia policial bastaba, no hacía falta usar la fuerza. Esta señora estaba solita con un bastón en la mano -no con un palo- con su bastón frente a 300 policías diciéndole palabras más, palabras menos "¿No te das cuenta que puedo ser tu mamá, tu abuela?" , ¿Estas palabras irritaron a la policía? Estos muchachos han sido objeto de un lavado cerebral exitoso o realmente han contactado personas con algún grado de imbecilidad psiquiátrica.

Mucho se está diciendo sobre cómo se construye la opinión pública desde los medios de comunicación. ¿Qué postura toma sobre esto?

Estoy convencido de que esto le cuesta una fortuna al gobierno -a nosotros porque no creo que paguen con plata de su bolsillo- pero estoy convencido que estas operaciones de prensa son pagadas a cambio de favores políticos, económicos o empresariales.

Patricia Bullrich

Los periodistas están aterrados porque dicen que la gente quiere que se vaya Milei. Pero Milei fue elegido como presidente y no como un tipo que jode a la gente; la gente quiere justicia social. La gente quiere que sea presidente, no que venda criptomonedas o estafe. Si el presidente prefiere otra actividad porque desprecia el Estado, que se vaya porque debe estar incómodo.

¿Cuál es su posicionamiento respecto a la jueza Karina Andrade, que fue quien liberó a decenas y decenas de presos en esa en ese día nefasto?

A Karina Andrade tenemos que protegerla con declaraciones como esta, con manifestaciones. Nosotros tenemos muchos jueces valiosos, pero claro, están las cámaras superiores.

Karina Andrade

Estamos viviendo una época de una vulneración de los derechos constitucionales, lo que implica un deterioro institucional de enorme gravedad. Si yo pensaba que el símbolo más fuerte que podía ponerse en un gobierno era la esvástica, ahora es la motosierra.

La motosierra es un instrumento de tortura, te van a cortar la cabeza.

¿Cómo está Beatriz?

No es cierto lo que dice Guillermo Francos de que Beatriz se tiró al suelo queriendo hacer una especie de acting. Si hubiera sido así no hubiera caído de espaldas con la cabeza al piso; se hubiera protegido con los codos, con las manos y no parece una mujer decidida tirarse en la calle en cualquier momento.

Ella tuvo el coraje de estar solita, no la acompañó nadie frente a 300 policías para llamarlos a la reflexión. Al mejor estilo, Gandhi. Fue a pararse pacíficamente, no le pegó a nadie. Y si la respuesta policial fue la respuesta a un acto ilegítimo, el policía tendría que haber dado la cara, haberla detenido y haberle hecho alguna infracción pero no, huyó como una rata. Y huye como una rata el delincuente, no el que actúa legalmente.

Pero no nos olvidemos que una persona condenada por la justicia como (Luis) Chocobar fue premiada por Macri y por Patricia Bullrich. Ellos hablan de los jueces garantistas, pero para ellos la garantía es la bala, como dice (José Luis) Espert , un perfecto animal político en el peor de los sentidos, no en sentido aristocrático. Un verdadero animal que no merece el título de representante del pueblo.

El día en que Chocobar fue condecorado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Estoy preocupadisimo por lo que pasa en Argentina y si hay algo que yo quisiera que pase, quisiera que el presidente Javier Milei llame a Cadena Nacional pida disculpas, haga renunciar todo su gabinete sin excepción y convoque a las demás fuerzas políticas a un gobierno de unidad nacional.