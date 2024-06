Luis Caputo confirmó que Argentina está en la 2ª fase del plan económico: "No nos enamoramos del cepo"

La expectativa era total. El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo anunció una conferencia de prensa en la que realizaría anuncios importantes para el pueblo argentino. Allí explicó que tenían que ver con "cómo va seguir la segunda etapa del plan de estabilización".

El humor de que Caputo sería reemplazado por otro ministro de Economía se esfumaron mientras "Toto" enumeró, muy fiel a su estilo, las problemáticas económicas y políticas que encontró cuando llegó al poder: "Hemos heredado lo peor de las últimas tres crisis, la del Rodrigazo, las hiperinflaciones del '89 y del '90 y las de la salida de la convertibilidad".

Luis Caputo

En contraparte, apuntó: "Piensen que en cada una de esas situaciones se terminó en crisis. Ahora se pudo evitar la crisis: recibimos un paciente literalmente en terapia intensiva y hoy estamos en una situación de recuperación".

Ahondando en ese punto, Caputo explicó: "Se ve un déficit consolidado entre Tesoro y Banco Central de 15 puntos. 5 puntos de déficit del Tesoro, 10 puntos de déficit en el Banco Central. Reservas netas negativas por 11.200 millones de dólares, esto para que la gente entienda, no es que el Banco Central no tenía dólares propios sino que se habían vendido los dólares de los depósitos de la gente", dijo el Ministro libertario.

Banco Central

Otra de las problemáticas que mencionó Caputo fue la de los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional en diciembre y en enero. Sobre este punto fue contundente: "Recibimos el país en default con el Fondo y con el Mercado", dijo y agregó: "Además había una deuda con los importadores de 60 mil millones de dólares, que generaba un problema adicional que es que estaba rota la cadena de suministros de proveedores del exterior con los importadores lo que generaba incertidumbre a la hora de formar precios. Lo que alimentaba la probabilidad de una hiperinflación", explicó.

Caputo se vanagloriaba con la idea de haber bajado la inflación en tiempo récord: "Teníamos una inflación por encima del 200% anual, particularmente en diciembre la inflación arrancó en el 1% diario, la semana siguiente llegó al 1 y medio de inflación diario", además, Caputo explicó: "Todo esto con la mayoría de los precios, pisados: dólar, combustible, tarifa, alimentos y sobre todo un enorme desbalance en el mercado de dinero entre la oferta y la demanda de pesos".

Segunda fase del plan económico

Después de que el Ministro de Economía haya nombrado toda la "pesada herencia", buscó entre sus políticas algunos triunfos: "Esa fue la situación que se heredó y que requería un programa de shock, basado en un ancla fiscal".

Con respecto a esa política de shock, advirtió: "Fuimos a equilibrio fiscal desde el día uno, algo inédito. Fue una gran sorpresa haber cerrado el déficit en el primer mes de nuestra función. Esto (déficit fiscal) siempre fue el corazón del problema por eso era importante que la gente entendiera qué era este concepto".

Las políticas de shock produjeron cientos de despidos y recortes en comedores populares

En esa línea también analizó: "Muchas veces se le echó la culpa a las consecuencias que ha generado ese déficit fiscal, a la inflación, a la deuda y al dólar. Siempre se trataba de resolver esas consecuencias en vez de atacar el corazón del problema que siempre ha sido el déficit fiscal".

Caputo nombró a su jefe político, Javier Milei: "Decidimos con un enorme poder de convicción del Presidente de la Nación y un mandato de hacer esto al mismo tiempo que cuidábamos a los más vulnerables y como hoy bien decía el presidente en una entrevista, lo hemos hecho sin generar ninguna consecuencia arbitraria negativa contra la sociedad".

Javier Milei

Contrarrestando las malas lenguas que critican a las políticas de La Libertad Avanza, consideró: "No se hizo ningún plan Bonex como se esperaba, no se generó ninguna crisis para tener una recuperación más sencilla, no se violaron contratos, todo se hizo dentro de las condiciones de normalidad. Esto es muy importante porque es el corazón de cómo nosotros pensamos".

Tres canillas de emisión

Caputo puntualizó: "La segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste en ir a emisión, a cerrar la segunda canilla de emisión". Describió además, esas "canillas": "Hay tres canillas de emisión: una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares, el único efecto de emisión que no es dañino porque es compensado por mayor acumulación de reservas".

Sobre eso contó que se cerró la primera canilla del déficit fiscal "que fue usado por el anterior gobierno" y que Argentina está cerrando "el segundo grifo que son los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados".

💣Bombita. Consultado por la entrada de Federico Sturzenegger, Caputo respondió que está "aliviado" con una posible incorporación del asesor presidencial a la cartera económica.

Federico Sturzenegger

¿Las razones? Caputo consideró: "Lo hacemos porque queremos dar mayor certidumbre y solidez al plan económico para que deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario".

De manera jocosa, "Toto" rió: "Algunos dirán, 'se están enamorando del cepo', pero no", dijo el Ministro de Economía y como un slogan de campaña expresó: "Nos hemos enamorado del orden macroeconómico y nos hemos enamorado de no generarles un problema a los argentinos. Para nosotros, la salida del cepo es una tercera etapa que va ser de crecimiento en la que no hemos fijado una fecha, pero sí parámetros que implican orden macroeconómico".

Ministro de Economía, Luis Caputo

El plan económico de Caputo se define de la siguiente manera: "Es la profundización de lo que hemos venido haciendo, deriva en un programa económico robusto en el que estamos en déficit cero y emisión cero. Esto implica menor problema cambiario al estar fija la cantidad de pesos, influye enormemente en la volatilidad cambiaria".

Como segundo punto, Caputo dijo que el programa económico "contribuye al proceso que ya estamos viendo y que está sorprendiendo a muchos de desinflación".

Javier Milei, Luis Caputo

Sobre eso, precisó: "Menor inflación, menor volatilidad cambiaria lo que deriva en menor riesgo en lo que es la tercera etapa de crecimiento y salida del cepo. Estamos garantizando que vamos a entrar en un camino en el que no se va estar corriendo riesgos en el sentido cambiario que es lo que le preocupa a muchos. Vamos a profundizar la desinflación y al mismo tiempo, sin hacerle correr ningún riesgo a la gente".

Luis Caputo, terminó de contestar la pregunta del millón ¿cuándo abrirán el cepo": "Cuando se cumplan las condiciones macroeconómicas necesarias, haremos esa movida", expresó.