Nerviosismo en Casa Rosada por la inflación del 3% registrada en CABA

La reciente publicación de la inflación de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, dada a conocer por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, provocó un incendio en la Casa Rosada ocupada por Javier Milei y el Palacio de Hacienda comandado por Luis "Toto" Caputo. Con un aumento mensual del 3%, que representa una aceleración de 0,4 puntos respecto a febrero, este dato se posiciona como un anticipo clave para las cifras nacionales que el INDEC revelará el próximo martes.

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) también reflejó un incremento interanual del 32,1% y una variación acumulada del 8,9% en el primer trimestre del año. Estas cifras confirman que la escalada inflacionaria no da tregua y generan inquietud en un contexto económico que se viene abajo a medida que pasan los días.

Datos publicados por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño

Los rubros más afectados

Educación: 8,6% . El inicio del ciclo lectivo impulsó un fuerte aumento en este sector. La compra de útiles escolares, matrículas y cuotas de colegios privados fueron los principales factores detrás de este incremento.

. El inicio del ciclo lectivo impulsó un fuerte aumento en este sector. La compra de útiles escolares, matrículas y cuotas de colegios privados fueron los principales factores detrás de este incremento. Transporte: 6% . Este rubro sufrió el impacto directo del alza en los boletos de transporte público y el aumento en los combustibles, cuyo precio se disparó debido a la crisis internacional del petróleo desatada por el conflicto bélico en Medio Oriente.

. Este rubro sufrió el impacto directo del alza en los boletos de transporte público y el aumento en los combustibles, cuyo precio se disparó debido a la crisis internacional del petróleo desatada por el conflicto bélico en Medio Oriente. Vivienda, agua, electricidad y gas: 3,2%. Los alquileres continúan siendo un dolor de cabeza para los y las inquilinas. La renovación de contratos y las actualizaciones trimestrales, sumadas a los tarifazos en servicios públicos, explican esta suba.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,6% . Este rubro sigue impactando directamente en los bolsillos. La carne lideró las subas con un 6,3% , mientras que el pan y las harinas aumentaron un 2%. Los productos lácteos también mostraron un alza del 2,1%, aunque las frutas registraron una leve baja del 3 %.

. Este rubro sigue impactando directamente en los bolsillos. , mientras que el pan y las harinas aumentaron un 2%. Los productos lácteos también mostraron un alza del 2,1%, aunque las frutas registraron una leve baja del 3 %. Salud: 2,4% . Las prepagas continúan ajustando sus tarifas mensualmente, lo que afecta a miles de familias. Este sector se mantiene como uno de los más sensibles para la población, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.

Datos publicados por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño

Con una inflación que no cede y afecta especialmente a sectores esenciales como salud, transporte y alimentos, el desafío para la administración de las fuerzas del cielo de Javier Milei es titánica. Mientras tanto, los y las argentinas siguen con la soga al cuello en su día a día con una economía que no logra estabilizarse.