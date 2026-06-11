Manuel Adorni rompió el silencio, dio explicaciones y desató una cascada de memes

Manuel Adorni, funcionario de primera línea del gobierno de Javier Milei, logró lo nadie imaginaba: que su declaración jurada se convirtiera en el tema del día, pero no por su transparencia, sino por la avalancha de memes, sarcasmos e ironía que se desplegaron como una cascada inundando las redes sociales. Al parecer, el Jefe de Gabinete no convenció a nadie cuando admitió haber "olvidado" declarar más de medio millón de dólares en Bitcoin.

El miércoles 10 de junio, Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una actualización de su patrimonio, donde incorporó nada menos que U$S 500 mil vinculados a inversiones en criptomonedas realizadas entre 2013 y 2018. Según él, estas omisiones se debieron a "errores" y "desprolijidades" y hasta aludió a la "suerte" para justificar sus abultados ingresos. Y aunque suena a excusa digna de un niño en un jardín de infantes, las cifras de su crecimiento patrimonial no pasaron desapercibidas.

"Soy un tipo honesto", una de las frases más repetidas por Adorni durante la entrevista con La Nación

Mientras tanto, los documentos presentados por Adorni están siendo analizados por la Oficina Anticorrupción y forman parte de causas en Comodoro Py, bajo la lupa del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Mientras tanto, el ex vocero de las fuerzas del cielo asegura que todo lo declarado es previo a su ingreso al Gobierno y promete regularizar los aspectos impositivos. Sin embargo, la inscripción de Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el Régimen Simplificado de Ganancias (RGS) levantó sospechas.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

Lo único claro hasta ahora es que Manuel Adorni está en el ojo de una tormenta que no parece cesar y eso es material para los memes y burlas más descabelladas en las redes sociales. BigBang recopila los mejores:

El maravilloso mundo de Adorni y los pendrive con miles de dolares pic.twitter.com/D0vhnvLbUE — Antiponzista (@PonzistaAnti) June 11, 2026

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni

Algunos de los memes tras la declaración de Adorni