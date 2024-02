María Becerra se sumó a defender a Lali Espósito y liquidó la prepotencia de Milei: "La quieren silenciar"

Luego de que el recientemente blanqueado novio de Lali Espósito, Pedro Rosemblat, hiciera un monólogo radial a favor de su pareja respecto a las agresiones que recibió del presidente Javier Milei, en el cual hizo hincapié en los artistas que prefieren no pronunciarse, la cantante María Becerra defendió a su colega contra el libertario, aseguró que la quieren silenciar, y liquidó al mandatario, a quien por sus modos directamente vinculó a la última dictadura militar.

"No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición", comenzó Becerra la historia en la cual se animó a defender a la ex Casi Ángeles de forma pública. El apoyo fue por el ataque directo que Milei realizó en la entrevista que le hicieron desde LN+. Allí la trató de "Lali Depósito", en referencia a los supuestos cachets que recibiría por participar en los festivales que se hacen en todo el país, los cuales son recortados cotidianamente por parte de la gestión nacional.

La historia de María Becerra en defensa de Lali Espósito ante los ataques públicos del presidente Javier Milei.

"¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado", prometió Milei ante los periodistas Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq.

En respuesta a esto fue que la publicación de la nena de Argentina apuntó directamente a los ataques presidenciales hacia su colega artistas. "El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar", aseguró Becerra.

El abrazo de María Becerra y Lali Espósito. Una de las fotos que subió la nena de Argentina en la publicación en donde defendió a su colega de Milei.

Lo más duro de su posteo todavía estaba por llegar, cuando la cantante no anduvo con vueltas y vinculó el perfil y el estilo confrontativo del actual mandatario con la última dictadura militar, que asesinó a 30 mil desaparecidos y secuestró casi 500 bebés. "Somos artistas, tenemos una voz propia cada una de nosotras y estos comportamientos solamente nos hacen acordar a un capítulo de la historia oscura de nuestro país... ¿se acuerdan?", preguntó de forma irónica la joven quilmeña.

Como para terminar la publicación en defensa de su colega, Becerra soltó una invitación a cantar juntas. "Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica, sin ser perseguida y que ojalá la vida nos cruce en un escenario algún día", aspiró.

Javier Milei subió al ring a Lali Espósito.

Durante su recital en el Cosquín Rock del último fin de semana, Espósito aprovechó la sutileza de una modificación de la letra de su canción "¿Quiénes son?" para dejar un nuevo dardo contra los ataques presidenciales. Allí dejó un "que si vivo del Estado" suelto que despertó los aplausos del público, que se mostró de su lado en la disputa contra el mandatario.