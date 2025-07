Región Centro: Pullaro, Llaryora y Frigerio reclamaron más federalismo y el fin de las retenciones al campo

Con el lema "Región Centro, donde late el federalismo argentino", este jueves se llevó a cabo en Córdoba la XIX Reunión Institucional de la Región Centro. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cívico de la capital provincial y estuvo encabezado por los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

En su intervención, Pullaro destacó que la Región Centro forma parte de la historia grande del país "por los hechos heroicos y por la claridad conceptual que tuvieron nuestros próceres para construir un modelo federal". Además, remarcó que el Estado nacional debería asumir un rol coordinador en materia educativa, y advirtió que sin aprendizajes y sin un sistema robusto "no hay una Argentina posible".

El mandatario santafesino también instó a debatir sobre seguridad pública, proponiendo una coordinación estrecha entre las policías provinciales y los Ministerios Públicos. "El delito hoy no distingue fronteras provinciales. Por eso, debemos articular un comando conjunto con el Gobierno Nacional para ser eficientes en materia investigativa y no darle espacio al crimen organizado", sostuvo. En esa línea, recordó el trágico episodio ocurrido el pasado 9 de julio, cuando un niño de cuatro años murió en un enfrentamiento entre bandas criminales en Frontera y Josefina. "Aunque no pudimos evitarlo, demostramos que, trabajando juntos, no hay impunidad ni en Córdoba ni en Santa Fe", afirmó, en referencia a los detenidos por ese hecho.

"Unidos podemos poner en valor a la Región Centro", afirmó Pullaro.

Pullaro también planteó la necesidad de estudiar el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, y defendió el reclamo de los jóvenes vinculados al sector agropecuario. "Sentimos que desde el Gobierno Nacional se insiste en meterle la mano al campo. Por eso, pedimos que se terminen las retenciones, no queremos una rebaja ni un recorte temporal. Esos recursos se los lleva la Nación y no vuelven en rutas, energía ni servicios. Cada vez hay más recortes, pero las provincias seguimos haciéndonos cargo", enfatizó.

Un modelo de país verdaderamente federal

El gobernador Martín Llaryora valoró que, pese a pertenecer a partidos distintos, los tres mandatarios puedan trabajar en conjunto sin confrontaciones. "Si en la Capital y en el país imitaran esto, nos iría mucho mejor", afirmó. Además, consideró que la Región Centro cobra un nuevo impulso frente a un gobierno nacional que "se desentiende de muchas cuestiones", y anunció que, a partir de ahora, contará con órganos ejecutivos permanentes para tomar decisiones y mejorar la calidad de vida de la población.

Por su parte, Frigerio subrayó "la historia y los valores que nos unen: el trabajo, el esfuerzo y el mérito. Si el desarrollo del país se basara en estos principios, la Argentina sería distinta. En el apoyo al campo está el futuro del país, y eso es lo que queremos poner en valor como Región".

Avances institucionales

Del encuentro participaron integrantes de los gabinetes provinciales, legisladores y representantes de organizaciones de la sociedad civil. En el plano institucional, se puso en marcha una Agencia Regional de Evaluación Educativa conjunta y se conformaron 21 mesas permanentes correspondientes a distintas áreas ministeriales.

En materia de seguridad, se avanzó en la creación de la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad de la Región Centro, en el marco de las Unidades de Gestión de Jefaturas Departamentales Limítrofes. Esta comunidad tendrá una primera fase operativa en las localidades de San Francisco, Morteros y Marcos Juárez (Córdoba), y Frontera y Josefina (Santa Fe).

Además, se ratificó la carta de intención firmada entre la Mesa Ejecutiva y el Codesul, y se acordó la creación de una Red de Agencias de Desarrollo de la Región Centro. También se reconocieron los 20 años de trayectoria de los Foros de la Sociedad Civil, se declaró de interés el evento anual de los Jóvenes Rurales de la región y se estableció la prioridad en el intercambio de proveedores entre las tres provincias.