Marinucci y Selci entregaron 200 nuevos Pases Libres Multimodales: Hurlingham ya suma 2.200 en 2026

El ministro de Transporte bonaerense y el intendente encabezaron una nueva jornada de inclusión para personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante. Con esta entrega, ya son 2.200 los Pases Libres Multimodales otorgados en Hurlingham durante este año.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, junto al intendente de Hurlingham, Damián Selci, encabezó una nueva jornada de entrega de 200 Pases Libres Multimodales (PLM). Con esta iniciativa, el distrito alcanzó las 2.200 credenciales otorgadas en lo que va de 2026, en el marco de una política pública provincial destinada a garantizar derechos y promover la inclusión.

Los Pases Libres Multimodales permiten que personas con discapacidad, trasplantadas y aquellas que se encuentran en lista de espera para un trasplante puedan utilizar el transporte público de manera gratuita, facilitando sus traslados para acceder a la salud, la educación, el trabajo y otras actividades de la vida cotidiana.

"Esta es una de las actividades que más demuestra que la política es necesaria. Venimos a garantizar un derecho por ley, que les permite a todas las familias ir al médico, estudiar y desarrollarse sin ningún tipo de impedimento", expresó Marinucci, y agregó: "Hurlingham me vio crecer. La vida me dio la posibilidad de nacer y crecer cerquita de acá, siempre es una alegría venir".

En esa línea, el Ministro destacó la importancia del trabajo articulado entre la Provincia y los municipios, y marcó las diferencias con las políticas del Gobierno nacional.

"Más de 2200 vecinos de Hurlingham ya tienen el pase para poder viajar, y esto tiene que ver con una contratacara de una moneda que nos diferencia desde la Provincia con el Gobierno nacional", remarcó Marinucci, y añadió: "El transporte, el sistema de salud y el educativo tienen que ser un derecho garantizado por el Estado. Tenemos la vocación, la convicción y la obligación de garantizar este derecho".

Por su parte, el intendente Damián Selci valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y la continuidad de las políticas destinadas a las personas con discapacidad.

"Es una gestión comprometida con uno de los sectores más castigados de esta época, cuando el Gobierno nacional sigue dando vueltas con las políticas de discapacidad, ha reprimido y desfinanciado. Esto es un acto de derechos, alivio y tranquilidad para las familias", sostuvo Selci.

De la actividad también participó la directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, Sibila Botti y la referente del Frente Renovador en Hurlingham, María Azucena Ehcosor de Acuña.

La jornada forma parte de las políticas de inclusión y accesibilidad que impulsa el Ministerio de Transporte bonaerense, con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad, eliminar barreras y acompañar a quienes necesitan del transporte público para desarrollar sus actividades cotidianas.