Pullaro felicitó a Lula por la victoria y llamó a "restablecer las relaciones comerciales" con urgencia

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, analizó a la salida de la primera ronda de negocios RIGI la victoria de Lula da Silva ante Fávio Bolsonaro que tuvo lugar el último domingo en Brasil. "Lula es el presidente legítimo y Argentina debe restablecer las relaciones comerciales rápidamente porque es un socio estratégico gundamental de la Argentina", explicó.

"Realmente tenemos mucho para perder si seguimos peleando, si seguimos discutiendo problemas hasta que no son nuestros. Siento y estoy convencido que Argentina tiene muchos problemas y tiene que tomar los problemas que tiene y no meterse en problemas que son de los demás", señaló cuando los medios le preguntaron por la contienda electoral del país vecino.

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El gobernador instó a todos a hacer foco en la actualidad del país. "Es como si nosotros estuviéramos opinando de otras provincias. Nosotros intentamos ayudar y miren esto (por la Primera Ronda de Negocios RIGI, que tuvo lugar en la estación fluvial de Rosario), esto realmente es un ejemplo que está pasando en la provincia de Santa Fe, pero porque trabajamos juntos".

"Aquí está mi amigo, el gobernador de Entre Ríos (Rogelio Frigerio), que también trajo empresas entrerrianas aquí a la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente para machear con 43 mineras que están aquí presentes y para ver si este desarrollo que va a Venir en Argentina, que va a ser como fue el campo durante tanto tiempo, también pueda ser aprovechado por nuestras empresas para generar trabajo, para generar empleo", sumó.

Durante el evento, que contó con la presencia de Karina Milei, Luis "Toto" Caputo y Diego Santilli, el gobernador le envió un mensaje a la mesa chica del Gobierno de Javier Milei. "Como provincia no venimos a pedir, venimos a traer propuestas. Necesitamos que los dólares que van a traer estos dos nuevos motores (la minería y la energía), puedan venir al desarrollo y la infraestructura de nuestra región".

"Si trabajamos juntos, Argentina va a tener una oportunidad. Pero, para eso, el país se tiene que parecer más a Santa Fe y a la Región Centro, y a este interior productivo que se levanta temprano, que trabaja y que no tiene miedo a reinvertir cada peso que gana".