Emilia Mernes reveló qué espera de Duki después de casi seis años juntos

Después de casi seis años de relación, Emilia Mernes y Duki se consolidaron como una de las parejas más queridas de la música. Aunque ambos mantienen agendas laborales cargadas de compromisos, lograron construir un vínculo sólido y, por primera vez, la cantante se animó a hablar públicamente sobre la posibilidad de pasar por el altar.

Durante su visita a Sería Increíble, el programa de streaming de Olga que conduce Nati Jota, la artista, que recientemente celebró sus 30 años, sorprendió al revelar que el casamiento forma parte de sus planes a futuro, aunque aclaró que todavía no hay una fecha definida.

Emilia Mernes estuvo en Sería Increíble

"Me encantaría pero los dos también estamos con muchas cosas, los dos estamos haciendo un proyecto cada uno y tenemos que estar alineados y los dos sabemos cuándo será el momento, ya encontraremos algún hueco para hacerlo ", expresó Emilia, dejando en claro que sus carreras profesionales ocupan actualmente gran parte de sus vidas.

En ese sentido, reflexionó sobre cómo evolucionó su relación con el referente del trap y reconoció que, con el paso del tiempo, comenzaron a imaginar un futuro juntos: "Estoy en pareja hace mucho tiempo y uno empieza a proyectar también en el amor. Hace cinco años y medios ya que salimos, vamos para 6, largo", señaló.

"Si llega la propuesta, yo feliz" Emilia y la posibilidad de casarse con Duki: "Hace mucho estamos en pareja y uno empieza a proyectar" https://t.co/6YOrdHUI3J — OLGA (@olgaenvivo) October 30, 2026

Sin embargo, la intérprete no ocultó sus ganas de recibir una propuesta de matrimonio y hasta se animó a imaginar cómo podría ser ese momento. Lejos de las grandes producciones y los gestos extravagantes, aseguró que ambos prefieren mantener la sencillez que caracteriza su vida cotidiana: " Si le nace la propuesta yo recontra feliz . Siento que la gente imagina que él va a bajar de un helicóptero y no somos tan ostentosos, es mucho más sencillo", confesó entre risas, alimentando las expectativas de sus seguidores sobre una posible boda.

Más allá de los planes de casamiento, Emilia Mernes recordó los primeros momentos de su romance con Duki y reveló que la conexión entre ambos fue inmediata. Según explicó, desde aquel primer acercamiento sintieron una química especial que terminó convirtiéndose en una relación que ya lleva casi seis años: "La primera vez que nos dimos un beso como que nunca más nos separamos. Fue algo así, instantáneo: química, piel. Es la mejor persona del mundo, somos muy compañeros", destacó la cantante al recordar cómo nació el amor.

"Es la mejor persona del mundo" Emilia y su relación con Duki: "Disfrutamos mucho de las cosas simples" https://t.co/z9bjLTsn6w — OLGA (@olgaenvivo) October 30, 2026

Además, explicó que compartir la misma profesión resulta fundamental para comprender las exigencias laborales de cada uno. A pesar de las giras, los conciertos y los proyectos individuales, ambos encontraron la manera de acompañarse y disfrutar de los momentos que tienen juntos: "Obvio los dos tenemos vidas a full pero siento que lo que nos une mucho es que los dos vivimos de lo mismo y nos entendemos pero sí es una vida muy sencilla. Disfrutamos de las cosas simples", aseguró.

Finalmente, Emilia se mostró especialmente emocionada al describir las cualidades de su novio y el lugar que ocupa en su vida. Incluso, lo comparó con su papá al destacar la protección y tranquilidad que ambos le transmiten: "Es romántico y cariñoso, muy presente y detallista. Me cuida mucho. Ayer me saqué una foto con mi papá y con él y son los dos hombres que me cuidan y me dan seguridad, esas cosas me conmueven", concluyó.

Emilia Mernes y Duki

De esta manera, Emilia Mernes dejó abierta la posibilidad de casarse con Duki, aunque por el momento ambos prefieren concentrarse en sus respectivas carreras y esperar el instante indicado. Mientras tanto, la pareja continúa apostando a una historia de amor que comenzó con un flechazo y que, después de casi seis años, podría sumar un nuevo capítulo frente al altar.