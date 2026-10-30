Manu Ginóbili perdió su anillo de casado y destapó la reacción de su esposa

Si bien, Manu Ginóbili es una persona que mantiene su vida privada lejos de los medios, esta vez, sorprendió al revelar que perdió su alianza de matrimonio durante su etapa como jugador de la NBA y que, desde entonces, reemplazó el tradicional anillo de oro por uno de silicona.

El ex basquetbolista argentino compartió la insólita historia durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, donde recordó cómo un descuido en el vestuario de San Antonio Spurs lo obligó a dar explicaciones ante su esposa, Marianela "Many" Oroño.

Manu Ginóbili en Otro día perdido

Durante la charla, el bahiense explicó que, por cuestiones de seguridad, los jugadores tenían prohibido disputar los partidos con anillos, ya que podían provocar lesiones o fracturas en los dedos. Por ese motivo, cada vez que jugaba de visitante, acostumbraba a guardar su alianza en el fondo de una de sus zapatillas. Sin embargo, aquella estrategia dejó de funcionar después de un encuentro especialmente intenso: "Ganamos un partido picante y patearon la zapatilla. Cuando fui a buscar el anillo, no estaba más ", recordó el exjugador de la Selección argentina.

Tras advertir la desaparición de la joya, Ginóbili mantuvo la esperanza de recuperarla y aguardó hasta el día siguiente para saber si el utilero del equipo había logrado encontrarla. Pero la búsqueda no dio resultados y tuvo que regresar a su casa sin el símbolo de su matrimonio.

Manu perdió su alianza y en #OtroDíaPerdido contó cómo lo solucionó. @otrodiaperdidok https://t.co/56pRW9LeOP — eltrece (@eltreceoficial) October 30, 2026

Lejos de intentar ocultar lo ocurrido, el ganador de cuatro títulos de la NBA decidió enfrentar la situación y explicarle personalmente a su esposa cómo había perdido la alianza. "Llegué a mi casa y se lo dije de una. Me creyó porque no podía jugar con anillo", relató.

La reacción de Marianela fue tan sencilla como contundente. " Bueno, ponete algo que marque ", le exigió, dejando en claro que, más allá del valor económico de la joya, quería que siguiera llevando un símbolo de su compromiso. Fue entonces cuando Ginóbili encontró una solución práctica y económica: reemplazar el anillo de oro por uno de goma o silicona, un accesorio flexible y resistente que suele venderse en paquetes de varias unidades.

Manu Ginóbili sorprendió con su anillo de casamiento

"Es una cuestión de lo que representa, no el material", reflexionó Manu al explicar por qué nunca sintió la necesidad de volver a utilizar una joya de oro. Además, destacó las ventajas que encontró en su nueva alianza, especialmente por su estilo de vida vinculado al deporte: "Puedo hacer pesas con esto, juego al pádel con esto. No me lo saco nunca, no sale", detalló durante la entrevista.

Manu Ginóbili aclaró que su esposa conserva su anillo original de oro, mientras que él usa el sencillo aro de silicona que adoptó después de aquel episodio en el vestuario.