Masiva movilización de trabajadores del neumático: paro por 24 horas y un conflicto que crece

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un paro nacional de 24 horas que comenzó este miércoles a las 14, en respuesta al fracaso de las negociaciones paritarias con las principales empresas del sector: FATE, Bridgestone y Pirelli.

La medida, que incluye protestas frente a las plantas y un festival solidario, visibiliza la tensión creciente entre los trabajadores y las patronales en un contexto de deterioro económico en el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei.

Conflicto entre SUTNA y patronales

Desde el sindicato denunciaron "maniobras dilatorias" por parte de las empresas, que presentaron propuestas salariales paupérrimas e insuficientes frente a la pérdida del poder adquisitivo. El SUTNA, alega que la situación se torna crítica debido a la proximidad de las fiestas de fin de año, lo que hace aún más urgente una resolución que contemple las necesidades de los trabajadores.

Por su parte, las empresas justifican sus ofertas alegando una "delicada situación del sector". Mientras Bridgestone propuso un aumento acumulativo del 23,8% y Pirelli ofreció un 19,2%, FATE ni siquiera presentó una propuesta concreta , argumentando una "imposibilidad objetiva" de otorgar aumentos debido a la caída de la demanda, el aumento de costos en dólares y la competencia de importaciones desde China. Las patronales advierten que el conflicto pone en riesgo la continuidad de la producción y la sustentabilidad de la industria local.

Sin embargo, desde el sindicato rechazan estas explicaciones, acusando a las empresas de priorizar sus márgenes de ganancia sobre los derechos laborales. Denuncian un congelamiento salarial que ya lleva casi un año y señalan que las patronales apuestan por trasladar sus inversiones a sectores más rentables o importar productos antes que garantizar condiciones dignas para los trabajadores argentinos.

La medida de fuerza, que culminará mañana a las 14, pone sobre la mesa la necesidad urgente de un diálogo real. Por ahora, lo único claro es que la lucha por el salario digno continúa siendo una bandera irrenunciable para los empleados del neumático que se ven atrapados en un modelo económico empobrecedor que pone como prioridad las ganancias de las empresas antes que el salario de sus trabajadores.