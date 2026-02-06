Boliche, miradas y viejos fantasmas: Sabrina Rojas quedó envuelta en el nuevo culebrón Icardi-China Suárez

La noche parecía una más en la Costanera Norte: música fuerte, luces bajas y famosos orbitando la pista como satélites previsibles del verano porteño. Pero el escenario terminó convertido en capítulo central del reality permanente de la farándula cuando el nombre de Sabrina Rojas apareció en el radar mediático... junto al de Mauro Icardi. El chispazo lo encendió la China Suárez, sin nombrar a nadie pero diciendo todo. Durante una charla con Moria Casán deslizó que había visto a una famosa "haciéndose la linda" con el futbolista. Y agregó, como quien no quiere armar lío pero lo arma igual: "No sabés la cantidad de mujeres casadas que le escriben a Mauro".

De hecho, La China les aclaró: "Las veo a todas y las conozco a todas. Él me lo muestra y yo le muestro. Pero bueno, a mí no me interesa, nunca me metería en eso, no voy a exponer a ninguna, así que que se queden tranquilas. Pero yo veo todo". Internet hizo el resto: detectives de Instagram, foros, teorías y un video viral. El nombre que quedó en la cima de la sospecha fue el de Rojas. La conductora no negó haber estado en el mismo lugar. Todo lo contrario: lo confirmó... y alimentó el misterio. En Pasó en América relató: "Estaba en un boliche y lo vi todo el tiempo raro, todo el tiempo solo. La manada te va llevando y yo quedé al lado suyo. A la China nunca la vi, él era mirón. Me miró".

La frase hizo más ruido que cualquier desmentida. Porque lejos de cerrar el tema, dejó la escena perfectamente imaginada: pista llena, jugador solo, miradas cruzadas. Igual, intentó bajar el tono: "No llegué a oler perfume". Pero para entonces el espectáculo ya estaba servido. La China sumó combustible recordando otras noches compartidas con el futbolista: "Incluso nos pasó en Tequila... yo estaba con Mauro y empezaba el perreo, la mirada; venía un amigo y le decía 'che, dice tal que se quiere ir con vos después de acá'. Mauro venía y me lo decía. Me c... de risa". Sin nombres propios, el público puso todos.

Y las redes hicieron lo suyo: memes, críticas, defensas y el clásico tribunal virtual opinando sobre moral ajena a las tres de la mañana. En paralelo al escándalo nocturno, Rojas abrió otra puerta: su historia con Luciano Castro. Y ahí la conversación dejó de ser picante para volverse íntima. "No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota. Ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota". La actriz explicó cómo convivió con la exposición mientras atravesaba el dolor: "Respiré profundo y dije: 'con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas', porque eran una locura, que a mí me avergonzaban y que no estaban bien".

China Suárez y Mauro Icardi

Y agregó: "Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota". También apuntó contra las infidelidades: "Siempre uno se pone del lado del que se manda cag... una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora". Entre miradas de boliche, recuerdos de pareja y comentarios sin destinatario, el episodio mostró otra vez la fórmula perfecta del escándalo: nadie dice todo, todos sugieren algo y el público completa la historia.