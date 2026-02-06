Zayn anuncia su primer show en Argentina: una noche histórica en el Movistar Arena

Después de más de una década de espera, Zayn Malik finalmente confirma su regreso a la Argentina, esta vez en su faceta más personal. El artista británico se presentará el 6 de octubre en el Movistar Arena, en el marco de su gira mundial KONNAKOL, marcando así su primer show solista en el país con la atenta espera de las Directioners.

El ex integrante de One Direction no pisa suelo argentino desde mayo de 2014, cuando visitó el país junto a la boy band que marcó a toda una generación. Ahora, Zayn vuelve con un espectáculo que celebra su recorrido artístico en solitario plagado de éxitos, repasando los momentos más destacados de su carrera y presentando nuevo material. La gira KONNAKOL también pasará por México, Perú, Chile y Brasil, consolidando el regreso de Zayn a los grandes escenarios de la región.

ZAYN en Argentina

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de movistararena.com.ar, con preventa Macro Selecta el 11 de febrero a las 16 hs, que incluirá la posibilidad de abonar en 6 cuotas sin interés, y venta general a partir del 13 de febrero a las 16 hs.

Este nuevo tour llega tras el éxito de su residencia en Dolby Live at Park MGM, en Las Vegas, donde Zayn presentó por primera vez en vivo su single Die For Me y sorprendió al público con canciones inéditas. Con una puesta en escena íntima, una banda integrada completamente por mujeres y una fuerte impronta pop-R&B, el cantante repasó temas como PILLOWTALK, iT's YoU, dRuNk y sHe, reafirmando su identidad artística.

ZAYN en Argentina

Desde su debut solista en 2016 con Mind of Mine con el primer single Pillowtalk que hizo estragos en las listas de todos los países, Zayn se consolidó como una de las voces más relevantes de su generación, logrando hitos históricos en los rankings internacionales. Con KONNAKOL, su próximo quinto álbum de estudio, el artista inaugura una nueva etapa creativa que promete emocionar a sus fans de todo el mundo.