Pablo Moyano y 1.500 trabajadores camioneros paran la planta Mega de Coca-Cola por tiempo indeterminado

En un nuevo capítulo de la lucha sindical en épocas de motosierra, Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, demostró una vez más el peso político y social de su organización. En un acto que no deja lugar a dudas sobre la capacidad de movilización del gremio, Moyano encabezó una asamblea con 1.500 trabajadores en la planta Mega de Coca-Cola, donde anunció un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras laborales.

La medida de fuerza no es menor: la planta quedó paralizada y tomada por los trabajadores hasta que se resuelva el conflicto . Las demandas son claras y contundentes: efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno. "Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución", declaró Moyano dejando en claro el descontento creciente entre los trabajadores.

Paro de Camioneros por tiempo indeterminado en la planta Mega de Coca-Cola

El conflicto no sólo se limita a Coca-Cola. En su discurso, Moyano rechazó enfáticamente la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei, calificándola como un ataque directo a la clase trabajadora argentina. "Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados", convocó el líder sindical, llamando a una movilización masiva el próximo 11 de febrero, cuando el proyecto será debatido en el Congreso.

La medida de fuerza en Coca-Cola no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que busca frenar lo que Moyano y otros referentes sindicales consideran una avanzada contra los derechos laborales. En las últimas horas, el dirigente se reunió con figuras de peso como Abel Furlán, líder de la UOM, y Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, en un claro gesto de unidad sindical frente a las políticas del Gobierno.

La toma de la planta Mega es un mensaje directo al Gobierno: cualquier intento de avanzar con reformas que afecten a los trabajadores encontrará una resistencia feroz en las calles. Mientras tanto, la dirección de Coca-Cola se encuentra en una encrucijada: la presión sindical y la paralización de actividades exigen una respuesta rápida para evitar mayores pérdidas económicas y sociales. Sin embargo, resolver este conflicto sin ceder a las demandas podría ser una tarea titánica frente al bloque compacto que Pablo Moyano logró consolidar con los trabajadores organizados del movimiento obrero.