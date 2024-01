Massot puso en duda la sesión y advirtió que Milei podría carpetear "con temas privados" a los legisladores

El diputado Nicolás Massot, del bloque de Hacemos Coalición Federal, puso en duda la realización de la sesión para discutir la Ley Ómnibus el miércoles en la Cámara baja y consideró que no está dentro de las prioridades del Gobierno y que sólo buscan construir un enemigo, al poner a toda la oposición en su contra.

En declaraciones a Radio con Vos, el dirigente político se refirió a la reunión de ayer que mantuvieron gobernadores y dirigentes opositores con funcionarios del Ejecutivo en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y afirmó: "Planteamos que había que coparticipar entre las provincias lo que se recaude por el impuesto PAIS y nos dijeron (el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el ministro del Interior, Guillermo Francos) que les mandemos un escrito y lo conversábamos mañana".

"Es mentira lo de la casta, es decir, acá hay representantes de la casta que hacen una genuflexión frente a Milei y son la nueva política", aseguró Massot. Además, agregó que el Gobierno "no tiene interés en esta ley sino en construir un enemigo" y que es posible que ni siquiera se discuta la ley dentro de las próximas 48 horas, a pesar de que es el plazo estipulado por el presidente Javier Milei.

"El Gobierno tiene que cambiar su postura, no se puede basurear a los diputados y senadores. Hay 24 jurisdicciones federales. Se tienen que sentar y arreglar el equilibrio fiscal de todos", afirmó y analizó: "Por momentos (el Gobierno) parece entablar una conversación acorde a las circunstancias y por otros se acuerda de su manual de campaña, patean la mesa y empiezan de nuevo".

En este sentido, Massot remarcó que no está dispuesto a votar un ajuste a las jubilaciones debido a que es absolutamente inmoral. "Le hicimos una propuesta concreta para que evitáramos el régimen de los jubilados, parece más sensato ir a buscar sectores de la economía que no necesiten un subsidio para invertir en la argentina", manifestó.

"No lo hago para quedar bien, tengo convicciones, estoy de acuerdo con que iniciemos procesos de privatización, no estoy de acuerdo en que lo hagamos con los vicios de los años '90", concluyó el diputado.

Por otro lado, el dirigente político aseguró que tras la finalización de esa reunión en la que se analizaron posibles modificaciones al proyecto de ley "Bases" y se refirió a la incorporación del impuesto PAIS. "Nos dijeron una cosa y por Twitter nos dijeron otra. Lo de coparticipar el impuesto PAIS era algo que habíamos hablado entre las 40 personas que estuvimos en el CFI. Lo podemos atestiguar. Así, es realmente muy difícil avanzar", indicó.

Adorni contradice a Massot y afirma que el Gobierno "jamás puso en discusión" coparticipar el impuesto PAIS

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en la habitual conferencia de prensa que el Gobierno no coparticipará con las provincias el Impuesto País y que es algo que jamás se puso en discusión.

"Jamás existió en la conversación la coparticipación del impuesto PAIS", respondió Adorni, al tiempo que apuntó en contra de la prensa: "Lo que los medios de comunicación levantaron del impuesto PAIS, no sólo que no se habló en la reunión, sino que no está en discusión. Fueron versiones que, por alguna misteriosa razón, llegaron a los medios y que revisten de total falsedad".

Al mismo tiempo, Adorni dijo que al excluirse este temario del proyecto de la Ley Bases, la Cámara de Diputados va a sesionar el miércoles y presionó para que le dé media sanción a la normativa. "Se quitó el capítulo fiscal y, efectivamente, los temas económicos no son parte de la discusión en este momento. Ahora no debe haber ninguna traba para que la ley se apruebe. Entendemos que tiene que correr su curso normal. Eso es un tema meramente legislativo", aseguró finalmente el vocero presidencial de Javier Milei.