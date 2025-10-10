Mientras Bessent defiende el préstamo a Milei, estallan las críticas en Estados Unidos: "Euforia seguida de desastre"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió públicamente el respaldo financiero de 20.000 millones de dólares al gobierno de las fuerzas del cielo liderado por Javier Milei. Durante una entrevista con Fox News, Bessent argumentó que esta decisión es una señal de confianza en las políticas económicas y geopolíticas del Jefe de Estado argentino.

Desde Washington, Bessent destacó la importancia estratégica de Argentina para los intereses estadounidenses en la región: "Argentina es un faro en América Latina y un gran aliado para Estados Unidos", afirmó. Además, el secretario del Tesoro justificó el respaldo financiero señalando que la estrategia de Milei podría marcar un punto de inflexión en la historia económica del país: "Hay que comprar barato y vender caro, y el peso está subvaluado", aseguró.

Scott Bessent

Bessent negó categóricamente que esta medida constituya un rescate económico: "No es un rescate. No hay dinero transferido. El Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero y no lo perderá aquí ", explicó el funcionario y dejó claro que esto es un movimiento más político que económico que se basa en la convicción de que las reformas impulsadas por Milei tendrán éxito: "Consideramos que a Milei le irá bastante bien y que el país está dejando atrás el camino peronista", dijo convencido.

Además, Bessent subrayó el compromiso del presidente argentino de "sacar a China de la Argentina", una promesa que, según él, refuerza los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región: "El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido", advirtió, al tiempo que defendió la necesidad de "reafirmar alianzas con gobiernos de modelos capitalistas fuertes".

Scott Bessent y Kristalina Georgieva con Luis Caputo

El respaldo estadounidense también tiene un componente político evidente. Bessent elogió los esfuerzos de Milei por " romper con cien años de un ciclo negativo en Argentina " y destacó que este apoyo se verá reforzado con la próxima visita del mandatario argentino a la Casa Blanca: "Es un mensaje claro: estamos alineados con quienes comparten nuestros valores y nuestras visiones económicas", concluyó.

Paul Krugman: el premio Nobel que criticó la intervención yankee

La bomba no tardó en explotar... Es que no todos comparten el optimismo del secretario del Tesoro. El premio Nobel de Economía Paul Krugman fue contundente en su crítica a esta medida, calificándola como un intento fallido de rescatar intereses políticos y financieros cercanos al gobierno de Donald Trump. En una columna publicada recientemente, Krugman afirmó: "La administración Trump odia dar ayuda exterior con fines humanitarios, pero cuando se trata de rescatar a un aliado ideológico, no hay problema ", dijo contundentemente.

Para Krugman, el respaldo a Milei no tiene fundamentos económicos sólidos y está condenado al fracaso. Según el economista, el eje central del plan económico del presidente argentino —una estabilización basada en el tipo de cambio— es una estrategia que ya ha demostrado ser insostenible: "América Latina es un museo de fracasos de estabilización cambiaria", escribió, citando al ex economista jefe del FMI Maurice Obstfeld.

Krugman fue más allá al recordar el colapso del Plan de Convertibilidad en 2001, un esquema que guarda similitudes con las políticas actuales de Milei: "Se le parece tanto en concepto como en resultados: euforia inicial seguida de desastre ", advirtió.

El economista también cuestionó las prioridades éticas detrás del respaldo estadounidense. En su columna, Krugman denunció que mientras millones de niños enfrentan la muerte por falta de ayuda internacional debido a recortes presupuestarios ordenados por Trump, los contribuyentes estadounidenses deberán financiar lo que él llamó "un intento inútil de salvar a Elon Musk del Sur". Según Krugman, esta operación está diseñada más para proteger las apuestas fallidas de los fondos de cobertura cercanos a Bessent que para beneficiar realmente a Argentina.