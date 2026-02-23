Milei acelera el cierre legislativo entre reformas exprés, internas y hermetismo internacional

El Gobierno nacional inicia la semana con una hoja de ruta marcada por la urgencia política y la necesidad de mostrar resultados antes de la Apertura de la Asamblea Legislativa. Con las sesiones extraordinarias en su tramo final, la administración de Javier Milei busca cerrar el círculo de reformas estructurales mientras el Presidente pule un discurso que intentará exhibir logros y prometer una nueva batería de medidas.

El Presidente Javier Milei prepara su discurso del 1º de marzo

La estrategia se ordenará desde la Casa Rosada. Este lunes, Karina Milei encabezará una mesa política con figuras centrales del oficialismo para alinear el frente legislativo tras la reciente aprobación del proyecto de modernización laboral. La presencia de Martín Menem, Diego Santilli y Patricia Bullrich muestra que el Gobierno no quiere dejar cabos sueltos en el Senado, donde la reforma laboral volvió en segunda revisión y necesita una sanción definitiva que Milei pueda exhibir como trofeo político.

La Cámara alta sesionará jueves y viernes en un esquema diseñado al límite del reglamento. La urgencia oficialista choca con los plazos formales: sin dos tercios para habilitar un tratamiento inmediato, los dictámenes deben esperar siete días. Ese corsé reglamentario no impidió que el oficialismo, junto a bloques dialoguistas, solicitara dos sesiones extraordinarias para intentar ordenar un combo legislativo que mezcla reforma laboral, Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

La primera sesión incluirá el pliego de Fernando Iglesias como embajador político en Bélgica y la Unión Europea y el Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Aunque el oficialismo da por descontado el consenso con aliados, en la Unión Cívica Radical las dudas persisten, pese a que terminaron acompañando el dictamen sin mayores objeciones públicas.

Otra discusión espinosa gira en torno a cambios a la ley de glaciares, donde un senador radical mantiene en vilo al resto del bloque. El viernes, la prioridad será convertir en ley la reforma laboral y avanzar con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un texto que profundiza la fractura en el peronismo. El bloque Convicción Federal, conducido por Fernando Salino, amenaza desde hace meses con romper con el kirchnerismo.

Reforma laboral a los tumbos

La indefinición erosiona a un espacio ya debilitado, mientras el formoseño José Mayans mantiene un bajo perfil que alimenta el desconcierto interno. En paralelo, el Senado deberá resolver la sesión preparatoria del 24 de febrero, donde se confirmarán autoridades estratégicas y la continuidad de Bartolomé Abdala como presidente provisional. También se sumará la disputa por tres lugares en la Auditoría General de la Nación, el organismo encargado del control externo del gasto público: uno para La Libertad Avanza y dos para la oposición. En un contexto de ajuste severo y metas fiscales estrictas, el control de la AGN adquiere un valor político adicional.

Como telón de fondo, emerge un episodio envuelto en hermetismo: la visita no oficial a Bariloche del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Con un operativo de seguridad inusual -cerca de 200 personas y cuatro helicópteros- y sin información clara sobre los motivos del viaje, la eventual reunión con Milei se maneja bajo estricta reserva. El contraste es llamativo: mientras el Gobierno pregona transparencia y eficiencia, la agenda internacional se mueve entre silencios y especulaciones.

Así, la administración libertaria cierra las extraordinarias con un doble objetivo: consolidar su programa de reformas y llegar al 1º de marzo con un discurso robusto que exhiba orden fiscal, modernización laboral y decisión política. Pero detrás de la aceleración legislativa asoman fisuras: internas oficialistas, oposiciones fragmentadas y un clima de negociación permanente que desmiente la narrativa de hegemonía sin costos. La semana será decisiva para medir cuánto del impulso reformista es convicción estructural y cuánto responde a la necesidad urgente de construir un relato de éxito.