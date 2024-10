Milei apuntó otra vez contra las universidades: "No le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y a los ricos"

El presidente Javier Milei inauguró este domingo el Palacio Libertad "Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento" y no dudó en volver a criticar a las universidades. Durante su discurso en el ex Centro Cultural Kirchner (CCK) y en medio del conflicto presupuestario con las casas de altos estudios, el libertario remarcó que "si no quieren ser auditados" debe ser porque "están sucios". "Podrían permitir que se los audite, ¿no? Acá no está en discusión la universidad pública y gratuita. La discusión es que los recursos son escasos y robar está mal. Queremos terminar con las filtraciones del dinero que llega a la universidad", leyó.

De acuerdo con el líder de la Libertad Avanza, la universidad pública nacional hoy "no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y a los ricos". "Principio de revelación: si no quieren ser auditados es porque deben estar sucios. Dejen de engañar a los argentinos y digan la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros y utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de algunas agrupaciones políticas", destacó el mandatario.

Y siguió: "En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer ni escribir, ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos". Vale destacar que la semana pasada, en su afán por cuestionar de cualquier manera al funcionamiento de las universidades públicas, el propio Milei cometió un grosero error matemático y otro ortográfico a través de su cuenta de X.

Haciéndose eco de los dichos del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, que indicó que en esa casa de estudios hay 85 mil alumnos de grado y 10.500 empleados, el Presidente posteó: "¿8 empleados por cada alumno? Se los dejo para pensar". Claro está, el cálculo matemático hecho por el economista fue incorrecto porque la división que planteó debió ser al revés. En lugar de 8 empleados por cada alumno, el resultado correcto es de casi un empleado por cada 8 alumnos.

El fallido tuit de Milei

Lo cierto es que en otro tramo de su discurso en el ahora Palacio Libertad, el libertario dijo que "los mismos que llevaron a cabo el intento de demonización contra Sarmiento son los que ahora pretenden rasgarse las vestiduras por la educación y toman a los alumnos de rehenes en sus desesperados intentos por mantener sus privilegios". Además, durante su intervención manifestó que el cambio de denominación al ex edificio del correo es "uno de los primeros pasos para cambiar la historia" y añadió: "Historia que quisieron prostituir cambiando los nombres y ensuciando a los grandes héroes de esta patria".

El presidente inauguró este domingo el Palacio Libertad "Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento"

Finalmente, Milei sostuvo que "este es el inicio de una nueva etapa para enaltecer la figura de nuestros más grandes próceres y símbolos nacionales". "Para dejar atrás al culto de los políticos que arrastraron al país a la decadencia y a la humillación", cerró. El Gobierno había oficializado el jueves pasado que el ex Palacio de Correos, denominado luego Centro Cultural Kirchner (CCK), cambió su nombre oficialmente a "Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento". "La medida se da en el marco de la asunción del ex presidente Sarmiento el 12 de octubre de 1868 y se convoca a la ciudadanía a conmemorar este aniversario con el objeto de reconocer la gesta delos próceres de la Patria para alcanzar la libertad", había adelantado en ese momento el oficialismo en el texto del DNU 897.