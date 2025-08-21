Milei echó al titular de la ANDIS tras los audios que lo involucran en un esquema de coimas millonarias

Los audios filtrados de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ex abogado personal de Javier Milei, desataron un terremoto político en el corazón del oficialismo. En esas grabaciones, difundidas por el periodista Mauro Federico en el ciclo Data Clave (Carnaval Stream), el funcionario habla sin filtros de retornos, sobreprecios, reuniones en Nordelta y un mecanismo de recaudación ilegal que, según sus propias palabras, involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado libertario, y a los hermanos Menem.

El comunicado de vocería

La magnitud del escándalo obligó a una reacción inmediata. Durante la noche del miércoles, la Vocería Presidencial comunicó la salida de Spagnuolo de su cargo: "Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo". Según el mismo comunicado, el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la ANDIS hasta que se designe a un nuevo interventor "en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento".

Mientras tanto, investigación judicial quedó en manos del fiscal Franco Picardi. Las grabaciones muestran a Spagnuolo en un bar, hablando con crudeza y sin medir palabras. "A Karina se la van a llevar puesta con este escándalo", admite en un tramo de la conversación. Lo que sigue es un retrato detallado de un engranaje de corrupción: proveedores obligados a pagar un 8% de retorno para acceder a contrataciones directas, reuniones en Nordelta con Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) y Eduardo "Lule" Menem (asesor de Karina Milei), y presiones para favorecer a la droguería Suizo Argentina S.A., empresa de los Kovalivker.

Karina Milei y Martín Menem

Spagnuolo pone números a la operatoria. "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia". Y detalla cómo se reparte el botín: Karina Milei se quedaría con un 3% y otro 1% se perdería en el camino. La cifra mensual estimada oscila entre 500.000 y 800.000 dólares. "Hay una línea de funcionarios por encima de los que yo llamo 'ratas', que se lleva medio palo por mes. ¿Quiénes son? Lule y Karina", sostiene sin rodeos.

En agosto de 2024, el abogado Alejandro Díaz Pascual denunció penalmente a la ANDIS por contrataciones directas a Suizo Argentina, en una causa que investiga "defraudación por administración fraudulenta, estafa y negociaciones incompatibles con la función pública". Esa empresa, además de ser proveedora del Estado, comercializa los medicamentos de la marca Gentech, propiedad de la familia Menem, lo que configura un evidente conflicto de intereses.

Las reuniones donde se habría sellado el acuerdo, según la denuncia, se realizaron en la casa de Fernando "Tato" Menem, hermano de Martín, en Nordelta, con la participación de Spagnuolo y los empresarios Kovalivker, dueños de la droguería. El propio Spagnuolo reconoce en los audios que habló del tema con Javier Milei: "Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina. Le dije: no te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mí este fardo".

Según él, Milei prefirió mirar para otro lado: "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores". En paralelo a la difusión de los audios, el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó instalar otra agenda al anunciar en X un eventual aumento en las prestaciones para personas con discapacidad. Lo atribuyó a "los ahorros conseguidos tras auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con curros de muchos años".

El contraste fue inmediato: mientras se revelaba cómo el oficialismo habría montado un esquema de coimas sobre la espalda de los más vulnerables, el Gobierno prometía una mejora basada en recortes. El escándalo en la ANDIS ocurre en medio de despidos masivos -más de 300 trabajadores- y recortes que afectan a 1,5 millones de personas con discapacidad. La combinación de ajuste y coimas dejó al descubierto al gobierno libertario a su prueba más dura. "Cada uno se queda con 20 o 30 mil dólares por mes... y después hay otra línea que se lleva medio palo", admite Spagnuolo en otro pasaje de las grabaciones.