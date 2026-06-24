Milei habló del Congreso y lo definió como una "verdadera orgía" en la presentación en sociedad de Ravier

Sudado y un poco nervioso, Javier Milei ocupó el atril principal en un acto realizado este martes en la Fundación Faro, donde su principal tarea fue la de presentar oficialmente a Adrián Ravier como el nuevo vocero presidencial, en reemplazo de Manuel Adorni, quien dejó el cargo -aunque solapadamente- en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Durante su intervención, Milei no solo respaldó al economista Ravier, sino que también dedicó durísimos ataques a los medios de comunicación y a quienes cuestionan las políticas de su gobierno.

Tras haber sido galardonado con el premio "Julio Argentino Roca" por al "Liderazgo reformativo" que fue entregado por Agustín Laje, presidente ejecutivo de la Fundación Faro, Milei aprovechó para tirarle flores a Ravie (exdirector académico de la Fundación Faro) el mismo al que había denostado meses atrás: "Quiero felicitarlo y agradecerle, porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente", expresó Milei ante un auditorio que aplaudía tímidamente y que tenía a Karina Milei como principal protagonista.

Javier Milei en la Fundación Faro

Además, el presidente subrayó la importancia de contar con un perfil técnico como el de Ravier para comunicar los avances económicos del Gobierno. "La experiencia de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trasciendan el plano del debate entre economistas y puedan llegar a todos los argentinos", afirmó y claro, no se olvidó de recordar que su rol es importante para que la ya gastada idea de la "batalla cultural" se haga efectiva en la sociedad.

Después de recordar que junto a Ravier escribieron el libro La Batalla Por La Macroeconomía, el presidente expresó contundente: "Esperemos que todos los argentinos puedan comprender el momento histórico que vivimos. Confiamos en vos, Adrián, para difundirlo de la manera correcta".

Javier Milei y Agustín Laje

En un tono más picante, Milei dedicó un segmento de su discurso a criticar a los medios de comunicación y a analistas que, según él, tergiversan la realidad económica del país. "Dentro de las barbaridades que hemos sufrido y padecido en el último tiempo, una de las cosas que hablaban periodistas y 'serios analistas' era que la economía estaba hundida en una gran depresión y el consumo destruido. Hablaban de estanflación. Pero hoy se cayeron todas esas mentiras: se publicó el dato del PBI del primer trimestre, que mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo período del año anterior", enfatizó.

El mandatario no se quedó ahí y elevó el tono al referirse al Congreso y a lo que calificó como intentos de desestabilización fiscal. En una frase que generó incomodidad y nulos aplausos entre los asistentes, Milei vomitó: " Una verdadera orgía que buscaba destruir a los argentinos ", aludiendo a la aprobación de "40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal".

Milei también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje optimista sobre el futuro económico del país. Según sus palabras, los indicadores económicos muestran una recuperación palpable que impactará positivamente en la vida de los argentinos. "El salario real ya le ganó a la inflación y, en la medida que la tasa de inflación siga bajando, lo que va a ocurrir es que van a subir las jubilaciones; por lo tanto, el consumo también va a despegar ", aseguró.

En un cierre cargado de entusiasmo, el presidente instó a los ciudadanos a prepararse para una nueva etapa: "Por lo tanto, abróchense los cinturones porque Argentina empieza a ser grande nuevamente", concluyó.

Javier Milei en la Fundación Faro

Sin penas ni glorias, el presidente Javier Milei presentó en sociedad a Ravier como vocero presidencial que llega en un momento clave para la administración de Milei: el cambio responde a las circunstancias de enriquecimiento ilícito que rodearon la salida de Manuel Adorni que así y todo continuará como jefe de Gabinete y cuenta con el respaldo irrestricto del presidente... hasta el momento.