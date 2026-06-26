El vicio gamer de 6 millones de Manuel Adorni y su cínica frase sobre la evasión fiscal

En una nueva polémica que sacude al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras revelarse compras exorbitantes de artículos gamer que superan, por mucho, su salario mensual. Los montos, que ascienden a casi 6 millones de pesos , son la muestra clara de que la "casta" enquistada en el poder de La Libertad Avanza.

Según registros oficiales y fuentes cercanas a La Nación, Adorni habría adquirido un monitor gamer y dos proyectores de alta gama utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios de su círculo cercano. Las compras se realizaron a través de su cuenta personal en la plataforma Mercado Libre, en fechas que coinciden con agosto del año pasado.

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El monitor gamer, un Samsung Odyssey Oled G8 de 27 pulgadas con resolución 4K y 240Hz, fue adquirido el 19 de agosto por un total de $2.184.999,05 . Esta transacción fue realizada con una tarjeta de crédito a nombre de Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, quien había sido ascendida en 2024 dentro del equipo de Adorni, es una funcionaria con cargo transitorio en la estructura gubernamental.

Por otro lado, los dos proyectores para videojuegos, marca Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, fueron comprados el 13 de agosto del mismo año. Cada uno tuvo un costo de $1.831.795, y ambas compras se hicieron utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a Luis Enrique Aluju, entonces coordinador de Información de Gobierno en la misma subsecretaría que lideraba Adorni.

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En total, las tres adquisiciones sumaron la impactante cifra de $5.848.589, un monto que supera ampliamente los 3,5 millones de pesos que Adorni percibía como sueldo mensual en su rol como jefe de Gabinete.

No es un secreto que Manuel Adorni tiene una gran pasión por los videojuegos. Antes de asumir como funcionario del actual gobierno liderado por Javier Milei, Adorni era conocido por realizar transmisiones en vivo jugando títulos clásicos y modernos. En entrevistas previas a su vida política, se había definido como un "retrogamer" y confesó su afición por consolas y computadoras vintage como la Commodore 64 y la ColecoVision.

En un video que aún circula en YouTube, se lo puede ver hablando apasionadamente sobre el videojuego Age of Empires, mientras agradece las contribuciones económicas voluntarias que recibía durante sus transmisiones.

La frase que desató la indignación

El escándalo no termina ahí. Según trascendió en fuentes parlamentarias, durante reuniones recientes con senadores oficialistas, Adorni habría admitido haber incurrido en maniobras de evasión fiscal con una frase que dejó atónitos a sus interlocutores: " No evadí más porque no pude ".

Manuel Adorni

Además, según las mismas fuentes, el jefe de Gabinete confesó haber tenido que "rectificar" varias veces su declaración jurada gracias a la ayuda de abogados especializados. La situación ha generado un profundo malestar dentro del bloque libertario y, según trascendió, varios legisladores consideran que Adorni cometió errores políticos graves garrafales en su manejo de esta crisis.

Uno de los puntos más criticados fue su decisión de dividir las reuniones con los senadores en tandas según su rango político, lo que fue percibido como un acto elitista y generó comentarios irónicos entre sus propios compañeros: "Tenemos una casta en el bloque", dijo uno de ellos entre risas.

Adorni antes de convertirse en el gamer más caro de la historia argentina