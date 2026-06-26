La causa Insaurralde se agrava: el fiscal pidió su detención y los videos de los dólares vuelven a poner bajo la lupa su patrimonio

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde dio un giro de alto impacto político. El fiscal federal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires al considerar que existen riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, una solicitud que ahora quedó en manos del juez federal Luis Armella.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio

La causa, que estalló en septiembre de 2023 tras la difusión de las fotografías de Insaurralde navegando por el Mediterráneo a bordo del lujoso yate "Bandido" junto a la modelo Sofía Clerici, volvió a cobrar fuerza en los últimos días a partir de un nuevo elemento probatorio: los videos en los que su exesposa, Jésica Cirio, aparece registrando importantes cantidades de dólares guardados en cajones, bolsas transparentes y valijas dentro del vestidor de la vivienda que ambos compartían en un country de San Vicente. Para el fiscal Mola, la aparición de ese material modifica sustancialmente el escenario procesal.

En su presentación sostuvo que la difusión de las imágenes incrementa el riesgo de que el exfuncionario pueda obstaculizar la investigación, ya sea ocultando pruebas, influyendo sobre testigos o incluso intentando sustraerse de la acción de la Justicia. Pese a esto, fuentes judiciales consideran que el pedido de detención tendría escasas posibilidades de prosperar, al entender que no se verificarían, al menos por el momento, los requisitos procesales necesarios para ordenar una medida de esa magnitud. Será el juez Armella quien deba resolver si hace lugar o rechaza la solicitud del Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, la investigación continúa acumulando medidas de prueba. Hace pocos días fueron allanados dos domicilios vinculados a Cirio y a su expareja, Elías Piccirillo. Durante los procedimientos, la conductora entregó voluntariamente su teléfono celular bajo cadena de custodia para que especialistas informáticos intenten recuperar los archivos originales de los videos y sus metadatos. El objetivo de los peritajes es establecer la fecha exacta en la que fueron grabadas las imágenes, determinar su autenticidad y calcular el monto aproximado del dinero que aparece en ellas, con el fin de contrastarlo con la evolución patrimonial declarada por Insaurralde.

En paralelo, Mola solicitó una inspección ocular en la casa del country de San Vicente para verificar si el vestidor que aparece en las grabaciones corresponde efectivamente a esa propiedad. También pidió peritar celulares, tablets y pendrives secuestrados durante los allanamientos para establecer si contienen copias de los videos o información relevante para la investigación. Pero las novedades no terminan allí. La causa incorporó recientemente el testimonio del contador Walter de la Fuente, quien firmó los balances de Sasaxa Libero S.A., la empresa propietaria de la mansión donde habrían sido filmadas las imágenes.

Su declaración abrió nuevos interrogantes para los investigadores. El profesional reconoció que certificó los balances de la sociedad correspondientes a 2020, 2021 y 2022 sin haber realizado una auditoría integral, ya que la documentación le era suministrada por terceros y él no verificaba personalmente su contenido. Además, aseguró que sus claves fiscales fueron utilizadas por otras personas para presentar documentación tributaria sin su intervención directa, una afirmación que despertó sospechas sobre quién confeccionaba realmente la información contable de la empresa vinculada a la propiedad investigada.

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Otro aspecto que llamó especialmente la atención de la Justicia fue que, según declaró De la Fuente, la mansión de San Vicente nunca figuró incorporada en los balances que él certificó, pese a que la sociedad aparecía formalmente como titular del inmueble. Esa inconsistencia alimenta las sospechas sobre posibles irregularidades en la registración patrimonial de la empresa y podría derivar en nuevas medidas judiciales. El contador también afirmó que jamás conoció personalmente a Insaurralde, pese a haber intervenido profesionalmente en la documentación de una firma que hoy ocupa un lugar central dentro de la investigación.