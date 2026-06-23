Espert, la indagatoria y el laberinto de los 200 mil dólares: una causa por presunto lavado de dinero que escala

El ex diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, fue citado a indagatoria por el juez federal Lino Mirabelli en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La audiencia fue fijada para el próximo martes a las 10:30, luego del pedido formulado por el fiscal federal Fernando Domínguez, y también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, además de la empresa Varianza S.A.

José Luis Espert

La causa se centra en los vínculos financieros entre Espert y el empresario aeronáutico Federico "Fred" Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos y condenado por fraude y lavado de activos ligados a maniobras del narcotráfico. En el expediente judicial, el punto de partida es una transferencia de 200.000 dólares que Machado habría realizado a favor del ex legislador en enero de 2020.

Espert sostuvo en su defensa que el dinero correspondía a un contrato de asesoría minera para la empresa "Minas del Pueblo" en Guatemala. Sin embargo, para la fiscalía y la Justicia ese contrato no existió y habría sido una maniobra para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito. En esa línea, los investigadores remarcan que el ex diputado nunca viajó a ese país y que las minas mencionadas no estaban operativas.

Fred Machado clavó media sonrisa para tal vez aminorar la carga de la extradición a Estados Unidos

El expediente también apunta a lo que considera el presunto destino del dinero: la compra de vehículos de alta gama y la integración de capital en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda. A partir de esa hipótesis, la fiscalía sostiene que los fondos habrían sido "blanqueados" mediante inversiones posteriores. Mientras tanto, el ex candidato presidencial mantiene medidas restrictivas severas: prohibición de innovar y congelamiento total de bienes y cuentas financieras de manera preventiva, lo que refleja el nivel de avance de la investigación.

La relación entre Espert y Machado no es nueva en la causa. Se remonta a 2019, cuando el empresario le facilitó su avión privado para más de 30 vuelos durante la campaña presidencial, además de un vehículo blindado. Esos vínculos ya habían sido objeto de otra investigación judicial, donde surgieron contradicciones entre las declaraciones públicas del economista y lo que figura en el expediente. El avance de la causa también estuvo acompañado por allanamientos en su domicilio de San Isidro y en su despacho en el Congreso, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación vinculada al empresario.

José Luis Espert

En paralelo, la figura de Federico Machado terminó de complejizar el expediente: extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable en una causa por fraude y lavado de dinero, en el marco de un acuerdo con la fiscalía de Texas. Aunque inicialmente enfrentaba cargos por narcotráfico, ese aspecto fue retirado como parte de la negociación judicial. El caso ya tuvo consecuencias políticas directas para Espert, que debió correrse de su actividad legislativa y de su proyección electoral en medio del crecimiento de la causa. Hoy, la citación a indagatoria lo coloca en un punto crítico de una investigación que, lejos de cerrarse, sigue sumando capas de sospechas y pruebas.