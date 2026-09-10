Se picó en el Senado: las fichas no se mueven, Bullrich vuelve a fracasar y todas las miradas apuntan a Villarruel

El Gobierno acumuló otra derrota en el Congreso. Después del traspié sufrido en Diputados con los proyectos sobre morosidad familiar y Emergencia en Discapacidad, Patricia Bullrich no pudo concretar su intención de convocar esta semana a una sesión en el Senado. Es que la jefa del bloque de La Libertad Avanza pretendía llevar al recinto el proyecto de biocombustibles, que había obtenido dictamen la semana pasada.

La iniciativa, impulsada por Flavia Royón y Carolina Moisés, modifica el corte obligatorio y los cupos de biodiésel y bioetanol, además de cambiar la participación de las empresas en el mercado.

Patricia Bullrich

Pero, ¡momento! porque el problema es que la propuesta no reúne los consensos necesarios entre las provincias productoras: Pymes de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y San Luis denuncian que el cronograma de reducción gradual de la participación de empresas no integradas beneficia a las grandes compañías nucleadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles y deja en desventaja a los pequeños productores.

Bullrich sí logró avanzar con el tratamiento en comisión de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvo dictamen sin modificaciones y aparece como el proyecto con más posibilidades de llegar al recinto la semana próxima. Sin embargo, la sesión quedó completamente cegada por las preguntas que su presidente, Santiago Bausili no pudo responder en relación a dónde está el oro de la entidad que se trasladó en 2024.

Fuera de ese traspié, el resto de la agenda libertaria sigue atrapado en negociaciones: el ya gastado Súper RIGI que continúa en tratativas y la polemiquísima Inocencia Fiscal II que nadie se anima a defender con uñas y dientes, tal vez por el tufo a Manuel Adorni que conlleva.

Villarruel, bajo sospecha - Bullrich, en la guillotina

Desde sectores cercanos a la Presidencia de la Cámara de Diputados apuntan contra Victoria Villarruel y deslizan que la vicepresidenta podría estar "metiendo palos en la rueda" para dificultar la agenda oficialista en el Senado aunque nadie se rasgó las vestiduras por esta hipótesis.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

En cambio, el fracaso vuelve a dejar a Bullrich con la cabeza políticamente expuesta: la ex ministra de Seguridad asumió el desafío de ordenar la bancada libertaria, pero una vez más no consiguió reunir las voluntades necesarias para sesionar, justo cuando el Gobierno necesita mostrar capacidad de negociación y control parlamentario.

Para la semana próxima, La Libertad Avanza planea activar la reforma política en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El oficialismo conversa con radicales y referentes del PRO sobre la posible suspensión o eliminación de las PASO, algo que no deja dormir a los hermanitos Milei.

Javier Milei

También buscará avanzar con el debate de Zonas Frías, aunque el proyecto no tiene los votos asegurados. La iniciativa pretende reducir los subsidios de gas en regiones como la Patagonia, la Puna y Malargüe, mientras una resolución reciente de la Secretaría de Energía promete beneficios para las Zonas Cálidas del norte. Por ahora, las fichas siguen quietas y Patricia Bullrich deberá conseguir que el Senado vuelva a moverse antes de que la guillotina política caiga sobre lo que queda de su rol como negociadora en la Cámara Alta.