Milei en lo importante: mientras el país se cae a pedazos, él disfruta del sorteo del Mundial en EE. UU. con Trump

En un país donde la inflación galopa sin freno, la pobreza alcanza niveles alarmantes y la incertidumbre económica y social asfixia a millones de argentinos, Javier Milei, parece tener otras prioridades.

¡Y qué prioridades! Mientras los ciudadanos hacen malabares para llegar a fin de mes, Milei se da el lujo de viajar a Washington para asistir al sorteo del Mundial 2026 junto a Donald Trump. Porque nada más urgente que presenciar cómo se definen los grupos de una competencia internacional que se disputará dentro de tres años.

Mundial 2026

El evento, que tendrá lugar el 5 de diciembre en el lujoso Kennedy Center , será el escenario perfecto para que Milei y Trump estrechen lazos mientras comparten su pasión por el fútbol... o por los flashes de las cámaras, porque de gestión ni hablar.

Este será el decimoquinto viaje de Milei a Estados Unidos desde que asumió. Parece que al presidente de las fuerzas del cielo le gusta más Washington que Buenos Aires y no sorprende: son escasas las provincias argentinas que visitó Milei en estos años de gobierno.

Donald Trump

Mientras tanto, en Argentina, la realidad arde. Los hospitales públicos enfrentan crisis de insumo por el desfinanciamiento, los y las trabajadoras de la educación siguen reclamando salarios dignos y las PyMes luchan por sobrevivir en un contexto económico desastroso con cada vez más despidos. Pero para Milei, parece que todo eso puede esperar.

La excusa oficial es que este viaje forma parte de la "agenda bilateral" entre Argentina y Estados Unidos. La pregunta es: ¿Qué tendrá que ver un sorteo de fútbol con las relaciones diplomáticas? Misterio. Quizás Milei esté buscando inspiración para su estrategia económica en el modelo de organización del Mundial. O tal vez simplemente esté aprovechando la ocasión para una nueva sesión de fotos con su aliado político favorito.

Javier Milei con la bandera de Estados Unidos

La ceremonia de la FIFA en la que se sortearán los grupos del Mundial tendrá 48 selecciones de diferentes países, es decir, 16 equipos más que en Qatar; además contará con 16 sedes y 104 partidos, unos 40 más que en el mundial pasado y se le agregará una eliminatoria más para mayor tensión deportiva. Cabe recordar que es un Mundial bastante excéntrico pues se llevará a cabo en tres países distintos -Canadá, Estados Unidos y México- y empezará en junio de 2026.