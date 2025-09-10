Milei presenta el Presupuesto 2026 un escenario político fragmentado por la derrota y las internas

El presidente Javier Milei se prepara para presentar el Presupuesto 2026, un acto que tendrá lugar el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas y será transmitido por cadena nacional.

Este anuncio llega en un contexto político marcado por tensiones internas en La Libertad Avanza que se terminaron de exponer tras la derrota ante el peronismo en las elecciones del pasado domingo 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, lo que ha obligado al Gobierno a replantear estrategias y fortalecer su diálogo con diversos sectores como por ejemplo con el de las provincias argentinas que ven sus presupuestos caad mes más debilitado.

El Presidente brindó un discurso en el Congreso donde presentó el Presupuesto 2025

La presentación de este nuevo presupuesto contrasta significativamente con la realizada el año pasado, el 14 de septiembre de 2024. En aquella ocasión, Milei se encontraba en una posición más sólida, con un equipo económico liderado por Luis Caputo con viento -siempre a favor del FMI que le daba el visto bueno a la incipiente motosierra que terminaría recortando en los estratos más vulnerables de la ciudad. Al mismo tiempo, un Santiago Caputo también fortalecido, estuvo al mando de una puesta en escena en el Congreso que buscaba transmitir confianza y estabilidad.

En ese momento, se proyectaba un crecimiento económico del 5%, una inflación desacelerada al 18,3%, y un dólar oficial que alcanzaría los $1.207 para diciembre, junto con un superávit primario del 1,3% del PBI y equilibrio financiero en las cuentas públicas. La presentación estuvo acompañada por ministros clave y se desarrolló en un clima de mayor certidumbre política pero con la vicepresidenta Victoria Villarruel ya desdibujada.

Villarruel y Milei en la presentación de Presupuesto 2025, una foto que hoy sería imposible de ver

Ahora, la situación es diferente. Con un Gobierno golpeado por los resultados electorales y escándalos como el caso de corrupción y coimas por parte de Karina Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la expectativa sobre el contenido del Presupuesto 2026 es alta, pero los detalles permanecen bajo siete llaves. Casa Rosada optó por cumplir estrictamente con la fecha límite establecida por la ley, lo que refleja una estrategia más cautelosa y pragmática ante las críticas y presiones externas.

En este contexto, Milei busca recuperar terreno político y controlar nuevamente la agenda pública para no perder lo que le queda de gobernabilidad. Para ello, inició una serie de mesas de diálogo con gobernadores y otros actores políticos, mientras incorpora figuras como Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior, quien tendrá la tarea de fortalecer los lazos con los distritos y contribuir a la construcción de consensos federales.

Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior

El anuncio del Presupuesto 2026 también se produce en un momento clave para el Gobierno, que enfrenta el desafío de las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. La reunión de Gabinete encabezada por Milei en la Casa Rosada dejó en claro que las prioridades de gestión estarán orientadas a generar estabilidad económica y política en medio de un clima adverso de crisis social y económica para el sector de la clase obrera.

Aunque el episodio todavía tiene mucho de incierto, lo claro es que el escenario político actual obliga al Presidente de las fuerzas del cielo a replantear su estrategia y adaptar su discurso a las nuevas circunstancias. La presentación del Presupuesto 2026 será un acto político crucial para definir el rumbo de su administración en un contexto cada vez más desafiante.