Milei tildó de "ratón" a Lousteau con una extraña foto: "Descripción perfecta"

El 18 de abril, los senadores de todos los bloques de la política argentina decidieron subirse los salarios en un 170%. Lo hicieron al final de la sesión, después de aprobar quiénes serían los embajadores.

La suba indiscriminada de los salarios tuvo lugar en la sesión que presidió la vicepresidenta Victoria Villarruel y bajo el proyecto 615/24. En el recinto de la cámara alta, las 72 bancas de Senadores decidieron que pasarán a cobrar de 1,5 millones a 4,5 millones de pesos.

Javier Milei y Victoria Villarruel

El linchamiento en redes sociales fue tan despiadado y gigantesco que el mismísimo presidente Javier Milei quiso despegarse de la decisión: "Así funciona la casta", expresó y aseguró que ningún miembro de su espacio había votado afirmativamente ese proyecto.

💣 Bombita. Cabe aclarar que además de los 4,5 millones de pesos, un Senador podría cobrar hasta 2 millones de pesos más por los extras de representación y desarraigo.

Cámara de Senadores

Sin embargo, con el pasar de las horas, un documento circuló en el espacio cibernético y llamó la atención una firma: la de Bruno Olivera, senador sanjuanino de La Libertad Avanza (LLA).

Horas más tarde, Olivera tuvo que salir a dar explicaciones; sin embargo, su discurso no cierra por ninguna parte. El sanjuanino dijo: "Me equivoqué", sin más explicaciones.

Bruno Olivera

Desde LLA salieron a contradecir al Presidente y es el caso particular de Ezequiel Atauche, jefe del bloque de LLA en el Senado que aseguró que Milei: "Sabía que se iba a votar" esa resolución.

Repercusiones de las repercusiones

Martín Lousteau, presidente de Unión Cívica Radical salió a defender la medida que votó medio a escondidas. Un video que circula por redes sociales, lo muestra haciendo un mínimo ademán para votar afirmativamente y por esa acción se llevó casi todas las críticas del sector libertario.

Sin embargo, no tuvo pelos en la lengua para defender su voto: "No me parece bien que el vocero del Presidente (Manuel Adorni) gane tres veces más que un senador" y tiró una bomba para las designaciones en comunicación del gobierno libertario: "Que todos estos tuiteros nombrados ganen más que un senador. No me parece bien que un senador gane lo mismo que un cajero de un banco", expresó.

Además, dijo: "Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron 'vamos a hacer esto'. Claro que estaba acordado y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto".

En medio de toda la crisis, Milei no podía ser parte de la discusión en redes porque tenía una importantísima reunión en la ciudad patagónica de Llao Llao donde puso la cara frente a más de 150 empresarios del círculo rojo. Sin embargo, ni bien terminó empezó a tuitear fuertemente contra quienes se atrevieron a cuestionarlo.

La imagen que compartió Milei

Así, le llegó el turno a Lousteau de quien se burló severamente en redes. El Presidente compartió una imagen realizada por inteligencia artificial en la que se veía varios ratones y, uno de ellos "votaba" con la mano a medio alzar.

Con su ya tradicional descripción de los funcionarios del Congreso al que llamó "nido de ratas", Milei volvió a arremeter contra todos ellos pero especialmente contra el Presidente de la UCR; en la descripción de la imagen expresó: "Descripción perfecta".

Villarruel se quiso despegar

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo", empezó la vicepresidenta de la Nación.

Victoria Villarruel

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), expresó: "Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora", dijo.

Además, culpabilizó al periodismo de querer "ensuciarla": "Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo", dijo la mano derecha de Milei.