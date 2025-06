Ian Moche, el influencer de 12 años sobre el autismo, denunció a Javier Milei por un tuit discriminatorio en su contra

El niño de 12 años Ian Moche, quien tiene autismo y es influencer en redes sociales sobre la temática, denunció al presidente Javier Milei por un tuit discriminatorio en su contra, realizado a principios de junio cuando paseaba por los canales de televisión para denunciar el ajuste en discapacidad. La madre del niño, Marlene Spesso, había pedido que el mandatario borre la publicación, pero este la había ignorado.

La familia de Moche confesó que, producto del posteo presidencial, sufrieron todo tipo de agresiones digitales por parte de los trolls del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Ahora la defensa de Milei tendrá tres días para apelar la medida autosatisfactiva que se presentó en el juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº4, y que quedó bajo la tutela del juez Alberto Recondo. De no hacerlo, esta quedará directamente efectiva y se avanzaría en una demanda penal.

Ian Moche

Según explicó a Clarín el abogado de la familia de Moche, Andrés Gil Domínguez, especialista en derecho constitucional de familia, la medida es autosatisfactiva porque "es clara la violación de derechos y no hace falta proceso", en relación a la violación de los "derechos de los niños" que se ejerce con la publicación. "Milei abusa de las herramientas que la Constitución contempla para ser utilizadas en circunstancias excepcionales", explicó.

"Lo único que Ian quiere es que se baje el posteo, que es agraviante de sus derechos. No quiere nada más que eso para evitar la viralización de la burla. La capacidad de daño del Presidente por ser presidente es mucho mayor que cualquier otra persona", señaló el letrado a Clarín, quien además se refirió a que "la fauna libertaria" continuó con las agresiones aun con el paso del tiempo. "Quedó estigmatizado como el chico k que quiere desestabilizar al Presidente", describió.

Javier Milei deberá borrar el tuit o atenerse a las consecuencias legales.

"Tengo 12 años. A los 2 años, mediante una consulta médica, fui diagnosticado con autismo", reveló Ian al comienzo de su denuncia. "Cabe destacar que no pertenezco a ninguna fundación ni asociación", aclaró en un momento. Más adelante, remarcó que el posteo de Milei "constituye una forma de ratificación y redifusión voluntaria del mensaje ofensivo. Es un acto comunicativo con intencionalidad propia".

La madre de Ian, señaló que el niño decidió hacer la demanda contra el presidente, tras leer la Constitución y la Convención Internacional de Derechos de los Niños. "Ian no es un niño que haga las cosas que nosotros le decimos, toma sus decisiones", detalló Spesso. Al mismo tiempo, confirmó que Gil Domínguez "trabaja pro bono".

El tuit de la discordia de Javier Milei, por el cual Ian Moche lo denunció.

"Cuando empezamos a debatir esto, dejamos pasar unos días pensando que era un arrebato. A veces uno pone me gusta sin ver. Lo primero que pensé fue que (Milei) no se dio cuenta que es un menor, puede pasar. Quiero pensar bien. Dije 'en unos días lo va a borrar', pero vimos que no y tuvimos un ataque de trolls", confesó la mamá ante Radio Splendid. "Al Presidente nadie le dijo que con un pibe no y eso también es grave", agregó.

La pelea comenzó cuando, invitados en Gelatina, Moche y su madre contaron que el director de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, los destrató en una reunión. "Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado", fueron las palabras que supuestamente le dijo el funcionario.

A partir de esta aparición fue que Milei compartió el meme en el que se insinuaba que el niño era kirchnerista. Al mismo tiempo, Spagnuolo relató que no dijo eso "de ninguna manera" y que "no existe el contexto en el que podría haber dicho una cosa así".