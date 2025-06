Un estibador del puerto del Rosario intenta quitarse la vida tras ser despedido después de 25 años de trabajo

Momentos de angustia y mucha tensión se viven en el puerto de Rosario cuando Gustavo Díaz se atrincheró en una cinta transportadora con intenciones de quitarse la vida después de que se enterara que había sido despedido tras 25 años de trabajo ininterrumpido en ese lugar.

La motosierra morbosa de la que hace alarde el presidente Javier Milei tiene consecuencias profundas en la vida de los trabajadores de la Terminal Puerto Rosario (TPR) que recorta puestos de trabajo dejando a varias familias rosarinas en situación de completa vulnerabilidad. La situación de Gustavo escaló cuando, con actitud firme, subió a la parte alta de una maquinaria de 30 metros de altura y amenazó con terminar con su vida.

Terminal Puerto Rosario

La situación es compleja: TPR depende del Ente Administrador del Puerto Rosario (ENAPRO), que actualmente tiene la concesión por un período de 30 años desde 2002. Y aquí reside otra problemática que tiene que ver con la interna sindical que integra Gustavo. Según informaron a BigBang fuentes cercanas a este trabajador, "Gustavo iba a integrar la lista opositora Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) en las próximas elecciones en el gremio"; además, expresaron: "La connivencia entre empresa y gremio es ya notoria desde hace años y este mecanismo de despedir opositores o trabajadores que quieren algo mejor dentro de la empresa, ya es común".

En la misma línea, indicaron que el despido de Gustavo "es la forma de frenar cualquier intento de una lista opositora al gremio". En este sentido, el comunicado de Supa es claro con su posicionamiento opositor al trabajador: "La desvinculación de Gustavo Díaz se debe a motivos disciplinarios. En diciembre de 2024 fue suspendido por el máximo plazo legal, y se evitó su despido gracias a gestiones gremiales".

Comunicado de Supa

En ese mismo escueto comunicado, expresaron: "Actualmente fue desvinculado con causa, sin derecho a indemnización. Aun así, la Comisión Directiva intervino para tener un acuerdo económico. La empresa intentó comunicarse y hoy la situación está en manos del abogado del propio trabajador". Además, explicaron que fueron ellos quienes cerraron el acuerdo paritario y que "no hay en TPR un plan de ajuste. El tema no tiene que ver con ningún reclamo salarial. TPR acaba de cerrar un acuerdo salarial".

Al momento del cierre de esta nota, no hay novedades sobre la situación de salud de Gustavo que, horas antes había expuesto la situación de sus compañeros que desarrollan tareas como estibadores: "El estibador está pasando necesidades por el sindicato que pone excusas de que echan a la gente. Yo bajo si viene (el secretario) y da la cara. La gente está cansada de pasar hambre, nadie sabe las cosas que están pasando en el puerto", expresó en Radiópolis (Radio 2).

Secretario general de Supa, César Aybar

Gustavo también denunció al secretario general de Supa, César Aybar: "Me mandaron a armar una operación, está de acuerdo con la empresa para echar gente. Dicen que yo incentivé a la gente a no hacer el trabajo y tengo testigos que no fue así. Que me echen como corresponde, solo me pagaron un sueldo y el aguinaldo", dijo y agregó: "Yo soy un trabajador del puerto desde hace 25 años. Nací acá adentro y quiero que me den una solución".