Gran Hermano 2025 llega a su final: escándalos, récords y un reality que dividió al país

Después de más de siete meses al aire, Gran Hermano 2025 llega a su gran final este martes por la noche. Tres jugadores siguen en carrera por el premio millonario, pero más allá de quién se quede con la victoria, esta edición será recordada por sus escándalos, cruces verbales y estrategias que dividieron a la audiencia. A lo largo de la temporada, los conflictos dentro de la casa fueron protagonistas y sacudieron las redes sociales.

Desde el inicio, el reality conducido por Santiago del Moro dejó en claro que no sería una temporada tranquila. A las pocas semanas, los enfrentamientos entre participantes marcaron el tono del juego: discusiones acaloradas, comentarios homofóbicos, un triángulo amoroso, un abandono en vivo y múltiples expulsiones marcaron esta edición.

Los desastres de Sandra Priore en la cocina

Sandra Priore, sin dudas una de las participantes más excéntricas del año, se convirtió en protagonista involuntaria de momentos insólitos en la cocina. Desde prender fuego una sartén con aceite caliente hasta dejar el gas abierto durante la madrugada, sus episodios generaron tanto risas como preocupación.

En una ocasión, sus empanadas de atún fueron calificadas como "una amenaza biológica" por sus compañeros. Además, protagonizó una fuerte pelea con Eugenia por el uso del horno que terminó en gritos y sanciones. En redes sociales, diferentes clips sobre sus caóticas formas de cocinar se viralizaron: desde chupar la cuchara con la que luego servía a sus compañeros, alzar comida del piso y devolverla a la olla, hasta escupir los alimentos.

La eliminación récord de Renato

Otro momento inolvidable fue la sorpresiva salida de Renato, quien batió un récord histórico en Gran Hermano al ser eliminado con el 92,4% de los votos negativos. Su actitud soberbia, sus constantes enfrentamientos y una feroz discusión con Luciana Martínez sellaron su destino. El resultado fue tan contundente que marcó un antes y un después en el juego. Su eliminación se volvió tendencia durante horas, con cientos de miles de menciones en X (ex Twitter).

El oriundo de Perú tuvo una segunda oportunidad cuando se abrió el repechaje, pero su obsesión con Tato Algorta volvió a dejarlo fuera de juego, aunque esta vez con un porcentaje menos escandaloso.

El "congelado" que rompió el corazón de Devi

Si de momentos icónicos se trata, este Gran Hermano también fue escenario de desamor. Devi fue sorprendido con un "congelado" protagonizado por su novia, Silvana. En ese formato, los participantes deben permanecer completamente inmóviles ante la llegada de una visita, pero en este caso, la joven decidió no presentarse físicamente y envió un mensaje en video.

"Por lo que veo, te olvidaste de todo lo que hablamos antes de que entraras. No quería exponerme, e hiciste todo lo contrario. Obvio que sé que no fue adrede, pero la casa te hace olvidar cosas, por lo visto", se la escuchó decir. Para colmo, Devi quedó lejos del televisor y ni siquiera pudo ver bien a su pareja rompiendo con él en vivo.

Amor, traiciones y accidentes sexuales

Otro de los momentos románticos fue la consolidación del vínculo entre Jennifer Lauría y Nano Vaschetto. Aunque conquistaron al público, su historia se volvió una telenovela con Chiara Mancuso, quien estaba enamorada del santafesino. Ambas discutieron en varias ocasiones. Curiosamente, hoy, fuera de la casa, Jennifer y Chiara forjaron una fuerte amistad. Y del amor... nada quedó.

El romance fue tan intenso como corto. Semanas atrás, los portales titularon el escandaloso accidente de Nano en pleno acto sexual: "Me hice la judía. Así lo voy a decir. Me corté el frenillo, gente, un accidente sexual . Y bueno, pasaron cosas", relató entre risas el ex participante.

Homofobia y transfobia desde el primer día

Desde el primer programa, se escucharon comentarios homofóbicos entre los participantes ante la posibilidad de que una persona trans conviva con ellos. Si bien Luciana Martínez compartió públicamente su historia de vida —y cómo dejó atrás el nombre de Jorge—, dentro de la casa le tomó más tiempo abrirse completamente.

Cuando finalmente se conoció la identidad de Luciana, los comentarios transfóbicos continuaron. "Esa chica Luciana no se saca más esa pollera, debe tener un olor a cul*", expresó Delfina, la primera eliminada del reality. Lejos de frenar ese tipo de comentarios, la hija de Alejandro Mancuso acotó entre risas: "Porque le tapa el tobul".

Comentarios transfóbicos de Andrea a Luciana Martínez

La discriminación también se trasladó a las redes sociales. En un tuit que generó repudio, Andrea escribió: "Esta muda me tuvo afuera tres meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí. Quería cámara, la Cris Miró de La Salada", en alusión directa a Luciana, oriunda de Pico Truncado, Santa Cruz, quien se convirtió en la primera mujer trans en participar en esta nueva etapa de Gran Hermano conducida por Santiago del Moro.

Cuando el aislamiento dejó de ser tal

En más de una ocasión, el famoso "aislamiento" de la casa quedó en entredicho. En marzo, las cámaras captaron por error la transmisión de un canal de Telefe donde se vio a un productor dentro de las instalaciones. Y en mayo, el televisor del living se encendió solo y mostró imágenes del programa Cortá por Lozano mientras varios participantes estaban presentes.

Estos errores generaron indignación entre los seguidores del formato, que denunciaron la violación de una de las reglas centrales del reality de Gran Hermano. Además, se acusó a ciertos jugadores de estar "acomodados", y la principal apuntada fue Chiara Mancuso. Las sospechas sobre su permanencia, sumadas a su carácter, derivaron en una eliminación masiva. Una ola de repercusiones y debates sobre su "verdadera historia" dentro de la casa terminaron por definir su salida.