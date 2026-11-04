Milei viaja a España pero no consiguió audiencia con el rey, que recibe a todos menos a él

En el marco de un viaje oficial marcado por las recientes fricciones políticas con el gobierno local, el presidente Javier Milei partió este martes a las 23 con destino a España para participar de una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre.

Uno de los datos políticos más salientes del itinerario del jefe de Estado es la ausencia de una audiencia o encuentro bilateral con el rey Felipe VI, máxima autoridad del Estado español. El monarca sí mantendrá reuniones bilaterales con seis presidentes latinoamericanos: José Antonio Kast (Chile), Nasry Asfura (Honduras), Bernardo Arévalo (Guatemala), Laura Fernández (Costa Rica), Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia). Se ve que para el presidente argentino no tuvo tiempo. O ganas. O ambas

El pedido del Gobierno no encuentra eco, dada la mala relación que Milei mantiene con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien defenestró en cada ocasión que pudo para apoyar al candidato de ultraderecha Santiago Abascal, que esta vez sí se encontrará con él.

En su anterior viaje, hace apenas 15 días, a Abascal le inventaron un viaje a Toledo -a 180 kilómetros de Madrid- y mantuvieron una reunión vía zoom. Es decir, Milei viajó 14 mil kilómetros hacia la Península Ibérica para mirar una pantallita y declamarse admiración mutua. Síntesis: pudo haber sido un mail.

Isabel Díaz Ayuso a los abrazos junto a Milei

La relación diplomática entre ambos países atraviesa turbulencias tras las recientes declaraciones del mandatario socialista, quien volvió a cuestionar al economista por permitir la injerencia de potencias extranjeras en el diseño de sus políticas.

LA AGENDA PRESIDENCIAL

De acuerdo con el cronograma informado por la Casa Rosada, tras despegar este martes por la noche, la comitiva presidencial realizará el miércoles 4 a las 8:30 una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde el mandatario será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón.

Media hora más tarde, reanudará el vuelo hacia la capital española y se prevé su arribo a Madrid para las 13:00.

Milei y Pedro Sánchez

Durante su primera jornada en suelo madrileño, el jefe de Estado mantendrá a las 18:30 (hora argentina) un encuentro de carácter político con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, consolidando su vínculo con el espacio opositor español.

El presidente estuvo en España entre el 19 y el 21 de octubre y no logró reunirse con el dirigente español a pocas semanas de las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo, previstas para el 29 de noviembre.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre desde las 5:00, momento en que Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.

Concluida la sesión, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17:00 y realizará una nueva parada técnica en Canarias antes de tocar suelo argentino el viernes 6 a las 7:30.