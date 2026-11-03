De María Becerra a K4OS: grilla completa de artistas para la Marcha del Orgullo 2026

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la Marcha del Orgullo, que este año tendrá una convocatoria especial, una extensa grilla de artistas y una coincidencia particular con la agenda internacional: se realizará apenas 24 horas antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El próximo sábado 7 de noviembre , las calles del centro porteño volverán a llenarse de colores, música y manifestantes con motivo de la 35ª edición de la Marcha del Orgullo, que reunirá a organizaciones y colectivos de distintos puntos del país para visibilizar sus reclamos y reivindicar los derechos del coelctivo LGBTIQ+.

El próximo sábado 7 de noviembre será la Marcha del Orgullo

Bajo la consigna " Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia ", elegida por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, la jornada contará con actividades culturales, una feria de emprendimientos, espectáculos musicales y la tradicional movilización.

Sin embargo, uno de los detalles que distingue a esta edición es su cercanía con la visita del papa León XIV, quien tiene previsto aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre, apenas un día después de la movilización. La llegada del pontífice se enmarca en una visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Más allá de los reclamos y las actividades previstas, la música volverá a ocupar un lugar central en la celebración. En esta oportunidad, María Becerra será la encargada de ponerle el broche de oro a la jornada, con un espectáculo que promete convocar a miles de personas.

María Becerra será la encargada de ponerle el broche de oro a la Marcha del Orgullo

La programación también incluirá la participación de K4OS y un homenaje especial a Gilda, al cumplirse 30 años de la muerte de la cantante. El tributo estará a cargo de Tita Print, quien recordará a una de las figuras más populares de la música tropical argentina.

La grilla artística se completará con las presentaciones de Aimel Sali, Ambik, Missy Copper, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Blujaus, entre otros nombres que formarán parte de los distintos espectáculos.

Grilla de artistas de la Marcha del Orgullo

Además, se sumarán DJs y músicos seleccionados a través de Tocá en la Marcha, una convocatoria que busca darles espacio a diferentes proyectos artísticos dentro del evento.

Aunque los shows y las propuestas culturales serán parte importante de la jornada, la movilización también tendrá una agenda de demandas impulsada por las organizaciones participantes.

Marcha del Orgullo

Entre los principales pedidos se encuentran la sanción de una Ley Integral Trans, una ley antidiscriminatoria, la reparación histórica para travestis y personas trans adultas mayores y la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias trans.

De esta manera, la Marcha del Orgullo 2026 volverá a combinar expresiones artísticas, música y reivindicaciones sociales en una jornada que tendrá como escenario las calles porteñas y que, además, estará marcada por su coincidencia temporal con la primera jornada de la visita del papa León XIV al país.