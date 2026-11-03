Leo Nardini encabezó el cierre de los primeros Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), un acontecimiento histórico para el deporte nacional que tuvo a Malvinas Argentinas como primera sede histórica y reunió durante cuatro días a atletas de 22 provincias en competencias de skateboarding, breaking, escalada, básquet 3x3, roller freestyle, ajedrez, parkour, BMX freestyle y baseball 5.

La ceremonia de premiación y clausura contó además con la presencia del diputado provincial Luis Vivona, impulsor de la Ley de Deporte Urbano Bonaerense que hizo posible esta primera experiencia en el país; el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia; el presidente de la Comisión de Deportes Urbanos del COA, Daniel Ventura; autoridades municipales, provinciales y federaciones deportivas de todo el país.

Nardini cerró los primeros Juegos Argentinos Urbanos y abrió una nueva etapa para el deporte urbano argentino

Durante el acto, las autoridades participaron de la entrega de medallas y reconocimientos a los deportistas, y cada delegación provincial recibió un diploma conmemorativo por su participación en esta primera edición. Además, se realizó un intercambio de reconocimientos institucionales. Nardini entregó placas conmemorativas a Mario Moccia y Daniel Ventura por su compromiso y acompañamiento para hacer realidad la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos. A su vez, el COA distinguió a Nardini por abrir las puertas de Malvinas Argentinas al deporte y por su gran aporte en la realización de los Juegos, y a Vivona por su impulso a la Ley de Deporte Urbano Bonaerense y su aporte al desarrollo de esta iniciativa histórica.

Los JAUR fueron la primera competencia federal destinada exclusivamente a disciplinas urbanas y consolidaron a Malvinas Argentinas como la Capital del Deporte Urbano. A lo largo de cuatro jornadas, más de 700 atletas compartieron competencias, experiencias y espacios de encuentro en una propuesta que combinó deporte y cultura urbana.

Nardini cerró los primeros Juegos Argentinos Urbanos y abrió una nueva etapa para el deporte urbano argentino

Al realizar un balance del evento, Nardini destacó: "Esta primera edición se pudo realizar porque hubo decisión política. Hace muchos años empezamos a invertir en infraestructura urbana y a recuperar espacios públicos para que los chicos puedan hacer actividad física. Después se avanzó con la Ley que permitió institucionalizar y reconocer estos deportes, que durante mucho tiempo crecieron desde los barrios y que fue aprobada por unanimidad más allá de las diferencias partidarias. Hoy vemos que todo ese recorrido hizo posible algo histórico para la Argentina y que nació en nuestro municipio".

El intendente remarcó además que los JAUR representan mucho más que una competencia deportiva, ya que expresan una forma de entender al deporte como herramienta de inclusión y transformación social. "El deporte une, forma y es un puente hacia una mejor calidad de vida para todos. Acá no le hablamos de política a los chicos, sino que llevamos adelante una política de Estado entendiendo el bien colectivo . Es importante seguir promocionando algo que nos hace bien a lo largo y a lo ancho de la Argentina", sostuvo. También destacó el trabajo articulado entre el Estado, el sector privado, las federaciones deportivas y el movimiento olímpico para concretar una iniciativa que abrió nuevas oportunidades para miles de jóvenes deportistas.

Nardini cerró los primeros Juegos Argentinos Urbanos y abrió una nueva etapa para el deporte urbano argentino

Por su parte, el diputado provincial Luis Vivona celebró el éxito de la primera edición y puso en valor el camino recorrido desde la sanción de la Ley de Deporte Urbano Bonaerense. Destacó que la norma permitió visibilizar actividades que durante años crecieron en los barrios de todo el país y sostuvo que esta primera experiencia abre una nueva etapa para el desarrollo del deporte urbano. "Estas disciplinas existen, son parte de nuestras plazas, de nuestros barrios y de nuestras comunidades. Haber unido esa necesidad en una ley y que, a partir de esa ley, hoy podamos llevar adelante todo esto es una enorme satisfacción", expresó.

Además, planteó la posibilidad de que los Juegos continúen ampliándose en futuras ediciones e incorporen nuevas disciplinas. "Hay muchos deportes que todavía no están federados y creo que hay que ir camino a eso. Después me imagino las nuevas ediciones de los Juegos cada dos años, un sudamericano y, por qué no, algún día un mundial", afirmó.

Nardini cerró los primeros Juegos Argentinos Urbanos y abrió una nueva etapa para el deporte urbano argentino

El cierre también dejó el reconocimiento del Comité Olímpico Argentino al trabajo realizado en Malvinas Argentinas. Para Mario Moccia, la primera edición de los JAUR superó las expectativas iniciales y demostró el potencial que tienen estas disciplinas para convocar a miles de jóvenes de todo el país: "Cuando empezamos a trabajar este proyecto imaginábamos que iba a estar bueno, pero nunca pensamos que iba a ser una fiesta del nivel que vivimos en Malvinas", aseguró el presidente del COA, quien además destacó el trabajo conjunto entre el Municipio, las federaciones deportivas y el movimiento olímpico para llevar adelante una organización "espectacular".

Moccia subrayó también la importancia de la ley impulsada por Vivona para promover y desarrollar el deporte urbano, y afirmó que Malvinas Argentinas tendrá " el orgullo y el honor de haber sido la primera sede de los Juegos Argentinos Urbanos ", una competencia que continuará realizándose cada dos años en diferentes ciudades del país.

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La primera edición de los JAUR abre una nueva etapa para el desarrollo de los deportes urbanos en la Argentina. En ese sentido, Nardini destacó la importancia de consolidar una experiencia que nació en Malvinas Argentinas y ya tiene continuidad garantizada. "Queremos que se siga aplicando, que pueda replicarse en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Con el aval del Comité Olímpico Argentino ya pudimos fijar que los Juegos Argentinos Urbanos se desarrollen cada dos años en distintas sedes, y para nosotros va a ser un orgullo seguir acompañando su crecimiento donde quiera que se realicen", expresó.