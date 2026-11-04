Duro golpe para Trump en las elecciones de Estados Unidos

Los demócratas lograron este martes un triunfo contundente en las elecciones de medio término de Estados Unidos al recuperar el control de ambas cámaras del Congreso, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El resultado representa un duro revés político para el presidente Donald Trump.

La oposición se impuso en la Cámara de Representantes, donde podría alcanzar cerca de 244 bancas (por encima de las 218 necesarias para la mayoría), y también consiguió la mayoría en el Senado. Victorias clave en estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Kansas, Ohio, Iowa y las Carolinas, resultaron decisivas.

El presidente reconoció los resultados y aseguró que está dispuesto a negociar con la oposición. "Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo", afirmó en una entrevista. Al mismo tiempo, en su red social Truth Social, atribuyó la derrota a su ausencia en las boletas: "Si hubiera estado en la boleta, habríamos arrasado".

supermartes

El nuevo equilibrio de poder en Washington complicará los últimos dos años del mandato de Trump. Los demócratas tendrán capacidad para bloquear gran parte de su agenda legislativa e impulsar investigaciones sobre su gobierno.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anticipó que la prioridad de la oposición será reducir el costo de vida y reforzar el control sobre el Poder Ejecutivo.

La jornada se caracterizó por una elevada participación anticipada, que superó el récord de 2022, y por un fuerte operativo de vigilancia desplegado por el gobierno federal, el más grande de los últimos años en una elección de medio término.

Además de renovar la totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños) y 35 bancas del Senado, se eligieron 36 gobernadores. Los comicios también dejaron hitos históricos: por primera vez una mujer negra y una mujer indígena fueron electas gobernadoras, y el Senado sumará a un representante de un pueblo originario y al primer hombre abiertamente gay en esa cámara.

El resultado de estas elecciones redefine el mapa político de Estados Unidos y marca un punto de inflexión en la segunda mitad del gobierno de Trump.















