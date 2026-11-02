La rosca detrás de la venta de Mandarina: Rial lanzó su canal de Youtube y expuso a todos

Jorge Rial no pudo esperar hasta la fecha de lanzamiento de Ensalada Rusa, la cual estaba prevista para el 16 de noviembre y ya soltó munición pesada. En "una edición de urgencia", el conductor reveló el detrás la venta de la productora Mandarina a Grupo Octubre y de los heridos y conflictos que dejó en el camino la operación. Mientras que las decisiones de Ángel de Brito y Yanina Latorre están en veremos, el conductor adelantó el destino que le depara a Mariana Fabbiani: "Nadie la quiere".

Cabe recordar que la conductora de América TV es la pareja de Mariano Chihade, uno de los dos socios de Mandarina junto al empresario Héctor Colella, quien fuera la mano derecha de Alfredo Yabrán, el hombre que mandó a matar a José Luis Cabezas en 1997. Según detalló Rial, el hombre de negocios se cansó de la exposición que sufría y de los sospechosos manejos financieros del productor y vendió la parte de ambos con la condición de que se integre como gerente de Programación en Canal 9, que es de Grupo Octubre.

"No vendiste, no conseguiste ningún comprador, no quiero ser más socio tuyo, no me interesa esta sobreexposición, ya vendí todo", aseguró Rial que le recriminó Colella, para explicar la operación que fue cercana a los 6 millones de dólares y que llevó a Chihade de "ser dueño a ser un empleado más de Víctor Santamaría", el hombre fuerte de Grupo Octubre y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).

A la hora del futuro de los programas de Mandarina, Rial adelantó que De Brito se fue de vacaciones a París en los días en que se cerraba la operación, para esquivar el conflicto como suele hacer en este tipo de situaciones delicadas. En relación a Latorre sostuvo que si América "la sienta, la franelea y le pone buena tarasca, se queda", y hasta propuso que pongan a competir a ambos en la misma franja horaria.

Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade.

"Y Mariana Fabbiani es lo que menos importa en esta ecuación. Creo que nadie la quiere, ni Canal 9 ni América", afirmó Rial en relación a la pareja de Chihade, quien tiene los promedios de audiencia más bajos de la señal. "No factura, no tiene rating. Para América sería un alivio que se vaya", confirmó enseguida.

Si bien el conductor tiene previsto lanzar Ensalada Rusa el 16 de noviembre, la información de primera mano sobre la interna que despertó la venta de Mandarina lo obligó a tener una preinauguración en la que se lo vio solamente a él mientras se encontraba sentado en un sillón de cuero negro. La venta generó bronca en América TV y ahora Chihade deberá enfrentarse al enojo de sus dueños, algo que es mucho más importante que intentar sostener en pantalla a Fabbiani.