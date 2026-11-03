Destapan el secreto más polémico entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Le robó"

Aunque Julieta Prandi intenta dar vuelta la página tras su separación de Emanuel Ortega y concentrarse en sus proyectos laborales, parece que su historia de amor todavía tiene varios capítulos por contar. Y, como suele ocurrir cuando hay una ruptura mediática, los trapitos al sol no tardaron en salir.

Esta vez, la encargada de ventilar algunas intimidades fue Yanina Latorre, quien reveló detalles desconocidos de la convivencia y apuntó contra una actitud de la modelo que habría provocado más de una discusión. Al parecer, la confianza no era precisamente el punto fuerte de la pareja.

Salieron a la luz nuevos detalles sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

"Dicen que Ema es seductor. El vínculo era tóxico. Durante cinco años ella le revisó mucho el celular", comenzó la conductora de SQP, dejando en claro que los problemas no eran nuevos. De hecho, recordó el episodio con Mariana Marx, que en su momento terminó en una separación, aunque después llegó la reconciliación y una promesa de casamiento.

Según explicó Yanina, después de aquella crisis, Ortega le había pedido a Prandi que dejara de revisar su teléfono. Para evitar nuevos conflictos, incluso decidió cambiar la contraseña, pero el acuerdo tenía una segunda parte: Julieta le exigió que fuera completamente sincero y le avisara cada vez que alguna mujer fuera a grabar a su estudio.

Yanina Latorre contó el motivo de separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Hasta ahí, parecía que habían encontrado una solución. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: "Parece que ella seguía revisando. Ella vio la clave, él entró a bañarse, vio los mensajes con Josefina y empezó a preguntar a dónde iba", relató Latorre sobre el momento en que la modelo habría descubierto las conversaciones con Josefina Lynch. Y ahí fue cuando Yanina dejó de lado las vueltas y apuntó directamente contra Prandi: " Es muy tóxico lo que hizo ella, le robó la clave ", soltó sin filtro.

Pero el verdadero escándalo llegó después, cuando Julieta decidió enfrentar a su pareja. Según reconstruyó la conductora, la modelo llamó a Emanuel cuando él estaba regresando a su casa y fue directamente al grano: "No vengas acá porque estás grabando con esa chica en el estudio".

💥LA VERDAD DEL DIVORCIO DE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA: "Era todo muy tóxico" Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/p5kB3mp2VA — América TV (@AmericaTV) November 2, 2026

La conversación no mejoró demasiado y Prandi habría sido todavía más contundente: "No vengas, nos separamos, volviste a mentirme, no cumpliste". Aunque Ortega intentó explicarse y le aseguró que estaba por llegar para hablar cara a cara, ella no quiso saber nada. Según la versión de Latorre, hasta el jueves de la semana pasada Julieta y Emanuel no habían vuelto a verse ni a hablar. Mientras tanto, la modelo sostiene que su expareja sabía perfectamente que la relación había terminado desde aquella llamada telefónica.

Aunque cuestionó algunas de sus actitudes, Yanina también reconoció que podía comprender su enojo: "Entiendo el punto de ella, te jode", expresó.

Julieta Prandi le revisaba el celular a Emanuel Ortega

Como si a esta historia le faltara algún condimento, la conductora reveló que el posteo que Julieta realizó el lunes habría tomado completamente por sorpresa a Ortega, ya que, según su versión, todavía tenían una conversación pendiente sobre el futuro de la pareja.

Finalmente, Emanuel Ortega terminó mudándose a un departamento y les pidió a sus hijos que fueran a buscar parte de su ropa. Así, lo que musico habría interpretado como una pelea más terminó convirtiéndose en una separación que, por ahora, parece definitiva.