Maratea apuntó contra Fernanda Iglesias, la tildó de caradura y la amenazó: "A qué dirección te mando la demanda"

El cruce con la China Ansa en PH, podemos hablar tenía que cerrar el tema, pero hizo lo contrario. Las preguntas sobre las colectas de Santiago Maratea volvieron a los medios y a las redes con más fuerza que antes. Ahora el influencer, defensor declarado del Gobierno y respaldado públicamente por Javier Milei, publicó en Instagram un largo video con su versión.

El blanco principal fue al periodista Fernanda Iglesias que había dicho que Maratea tenía demandas y mediaciones a las que nunca se presentó. Él lo negó de plano: "Está circulando que se me hicieron demandas y mediaciones y yo nunca me presenté. Supuestamente se hicieron dos mediaciones a las cuales yo nunca me presenté que son por daños y perjuicios. Eso lo cuenta Fernanda Iglesias y es mentira, porque en las mediaciones no solamente me presenté, sino que yo mismo las hice".

Santiago Maratea

Y redobló la apuesta con una acusación directa: "Fernanda Iglesias está diciendo que yo no me presenté a una mediación cuando a Fernanda Iglesias también le hice una demanda por daños y perjuicios y nunca la respondió. O sea, qué cara dura, Fer. Te estoy haciendo una demanda y no te presentás y me acusás a mí de no haberme presentado a una mediación a la cual sí me presenté y aparte yo la generé".

No se quedó ahí. Con tono burlón e irónico, la desafió a llamarlo: "Imagino que habrá sido una equivocación. De ser así, contáctame, tenés mi número, decime a qué dirección te mando la demanda y avancemos con la mediación en la cual vos no te presentaste".

El segundo blanco fue Natalí Rodríguez, la influencer que lo denunció por la colecta del refugio de perros, que volvió al centro de la escena después del escándalo de PH. Maratea la mencionó sin nombrarla: "A la influencer esta que anda queriendo instalar que el refugio de perros fue una estafa, que no se hizo nada y demás. En esa misma mediación, esta influencer hizo lo que se llama reconvención, que es como un retruco".

También habló de la demanda por rendición de cuentas sobre esa colecta. Según dijo, se enteró por los medios, porque el juez todavía no dio traslado: "Yo me estoy enterando que se me hizo una demanda porque lo pusieron en los medios hoy. Grave error, porque ahora me da la oportunidad a mí de presentarme espontáneamente qué es lo que voy a hacer". Y agregó: " Yo no me escondo de nada , me presento donde quieran, no tengo ningún problema".

Santiago Maratea puso fin a una etapa que marcó su vida

Para el influencer, detrás de todo hay una campaña para desprestigiarlo: "Lo que querés instalar es que toda Argentina está en contra mío porque nadie confía en mí, porque todos saben que yo robé plata y todos quieren que yo rinda cuentas de lo que pasó, pero yo no me estoy escondiendo de la justicia y de los medios".

Sobre su enfrentamiento con la China Ansa, lo presentó como una defensa de algo más grande que él: "Lo que yo estoy haciendo ahora y lo que hice el otro día en PH no solamente es defender mi buen nombre y honor, sino también defender un legado de miles y miles de chicos y chicas que pusieron plata en colectas para conseguir cosas increíbles".

Santiago Maratea

Y cerró con una advertencia: "Yo no voy a permitir que 3, 4 personas quieran instalar que en Argentina siempre todo es una mierda, que nunca nada va a cambiar y que todos son unos chantas, porque no es así", explicó Santiago Maratea que volvió a subir la apuesta.