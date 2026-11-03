Angustiado, Lionel Messi publicó un desgarrador mensaje de tras la trágica muerte de un futbolista de Tenerife

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, de 30 años, conmocionó al mundo del fútbol y provocó una ola de mensajes de despedida por parte de jugadores, clubes y distintas figuras del deporte. Entre quienes se expresaron públicamente estuvo Lionel Messi, que utilizó sus redes sociales para acompañar a la familia del delantero en este doloroso momento.

La tragedia ocurrió durante un partido entre Tenerife y FC Andorra, cuando De Miguel fue a disputar una pelota y sufrió un fuerte choque con el arquero rival, Jesús Owono, en la mitad de la cancha. El impacto en el pecho le provocó un paro cardiorrespiratorio que obligó a una intervención médica de urgencia.

Falleció Jesús de Miguel

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Messi compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 517 millones de seguidores. Con pocas palabras, el capitán argentino dejó en evidencia su conmoción por lo sucedido.

"No hay palabras", comenzó escribiendo el rosarino, antes de dedicarle unas palabras a los seres queridos del futbolista: " Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse ".

El mensaje de Messi por el Jesús de Miguel

Sin embargo, el campeón del mundo no fue el único argentino que se sumó a las despedidas. Nico Paz, actual mediocampista del Como de Italia, también manifestó su tristeza a través de las redes sociales: "No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz", expresó el joven de 22 años, que mantiene un vínculo muy especial con el Tenerife.

El mensaje de Messi por el Jesús de Miguel

Cabe recordar que Paz nació en esa ciudad española y dio sus primeros pasos como futbolista en las divisiones inferiores del club. Además, en reiteradas oportunidades se reconoció como hincha de la institución, donde también jugó su padre, Pablo Paz.

Cómo fue el accidente

El episodio que desencadenó la tragedia ocurrió en pleno encuentro, cuando el delantero recibió un fuerte impacto en el pecho tras chocar con el arquero del Andorra. La gravedad de la situación obligó a detener el partido para que los profesionales médicos pudieran asistirlo.

De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado dentro del campo de juego. Una vez estabilizado, fue trasladado de urgencia a un hospital con soporte vital e ingresó a terapia intensiva, donde permaneció bajo estricta supervisión médica.

🇪🇸 Tenerife striker Jesús de Miguel Alameda has died after a collision with FC Andorra's goalkeeper Jesús Owono. He was rushed to hospital by medical staff, where he suffered a cardiac arrest before passing away this morning. https://t.co/n3xbNF9bvC — Europa.com (@europa) November 3, 2026

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, su estado neurológico empeoró con el correr de las horas y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó una profunda conmoción en el fútbol internacional, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Los mensajes de Lionel Messi y Nico Paz se sumaron a las numerosas muestras de afecto hacia la familia, los amigos y los compañeros de Jesús de Miguel, cuya muerte dejó de luto al deporte español.