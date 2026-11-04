Fascismo en evidencia: así reaccionó el arco político ante el ataque a mujeres trans

Habló el jefe de Gobierno. Después del ataque a mujeres trans en los bosques de Palermo, Jorge Macri prometió que no habrá impunidad: "Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley", escribió en X.

Su ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, se sumó: "En la Ciudad de la diversidad y del abrazo a todos, repudio absolutamente el ataque en Palermo a las mujeres trans. Que les caiga todo el peso de la ley a los culpables que atacaron, además, la convivencia y el respeto de todos los porteños".

Ataque a mujeres trans en Palermo

Los detalles conocidos en las últimas horas son todavía más graves de lo que se había informado. Según contaron las víctimas, los agresores eran entre 50 y 60 jóvenes, la mayoría en bicicleta . Todo empezó el domingo a la noche con burlas y provocaciones a un grupo de trabajadoras sexuales trans que estaban en una de las calles internas del parque. Cuando ellas reaccionaron, los jóvenes se fueron y volvieron armados con palos, conos y escobas. La golpiza se extendió hasta la madrugada del lunes.

Los atacantes filmaron todo y lo subieron a Instagram y TikTok con la consigna "A correr a los travas", emojis de risa y la violencia mostrada como un espectáculo.

La investigación está a cargo de la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga. El punto de partida son los propios videos que publicaron los agresores y las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, que pueden ayudar a identificarlos. Las organizaciones y varios legisladores reclaman que, cuando se impute a los responsables, se aplique el agravante por odio a la identidad de género, que endurece las penas. Por ahora no hay detenidos .

Las organizaciones de la diversidad pusieron los números sobre la mesa. Según la Fundación Huésped, en 2025 cada 38 horas una persona LGBT+ fue víctima de un crimen de odio en la Argentina, y el 62% de los casos fueron contra mujeres trans. "Lo que pasó hace unos días en la Ciudad de Buenos Aires no es un hecho aislado", advirtieron. HIJOS apuntó al poder: "El Estado de odio tiene consecuencias".

Qué dijeron los demás dirigentes

Horacio Rodríguez Larreta (Confianza y Desarrollo, exjefe de Gobierno): "Los discursos de odio solo generan más odio"

(Confianza y Desarrollo, exjefe de Gobierno): "Los discursos de odio solo generan más odio" Myriam Bregman (FIT): "Los discursos de odio de Milei, Macri y Muzzio tienen consecuencias: alientan esa violencia. Por eso, el sábado marchamos. ¡Basta de ataques de odio!"

(FIT): "Los discursos de odio de Milei, Macri y Muzzio tienen consecuencias: alientan esa violencia. Por eso, el sábado marchamos. ¡Basta de ataques de odio!" Silvia Lospennato (jefa del bloque Vamos por Más): "Me da muchísima bronca y tristeza que un grupo de jóvenes violentos agredan y se filmen creyéndose impunes. No pasarán. Que les caiga todo el peso de la ley"

(jefa del bloque Vamos por Más): "Me da muchísima bronca y tristeza que un grupo de jóvenes violentos agredan y se filmen creyéndose impunes. No pasarán. Que les caiga todo el peso de la ley" Graciela Ocaña (Confianza y Desarrollo): "No podemos mirar hacia el costado ni creer que esto es un hecho aislado. Es el resultado directo de los discursos de odio que circulan con total impunidad y deshumanizan a las mujeres trans, legitimando la agresión física"

(Confianza y Desarrollo): "No podemos mirar hacia el costado ni creer que esto es un hecho aislado. Es el resultado directo de los discursos de odio que circulan con total impunidad y deshumanizan a las mujeres trans, legitimando la agresión física" Esteban Paulon (diputado nacional): presentó un proyecto para que Diputados condene el ataque y disparó: "Se cansan de repetir 'ley y orden' y son cómplices del odio y las agresiones"

(diputado nacional): presentó un proyecto para que Diputados condene el ataque y disparó: "Se cansan de repetir 'ley y orden' y son cómplices del odio y las agresiones" Lucía Cámpora (legisladora porteña): "¿Cómo puede ser que Jorge Macri mande 20 policías para secuestrar dos cajones de frutillas, pero no aparezca ninguno cuando 50 violentos atacan en manada a un grupo de mujeres trans en los bosques de Palermo?"

(legisladora porteña): "¿Cómo puede ser que Jorge Macri mande 20 policías para secuestrar dos cajones de frutillas, pero no aparezca ninguno cuando 50 violentos atacan en manada a un grupo de mujeres trans en los bosques de Palermo?" Alejandro "Pitu" Salvatierra , legislador de Fuerza por Buenos Aires: "Exigimos que se identifique y sancione a todos los responsables, y que la Justicia investigue el caso aplicando el agravante por odio a la identidad de género"

, legislador de Fuerza por Buenos Aires: "Exigimos que se identifique y sancione a todos los responsables, y que la Justicia investigue el caso aplicando el agravante por odio a la identidad de género" Claudia Negri (Fuerza por Buenos Aires): "Macri parece más preocupado por perseguir vendedores de paltas que por garantizar que estos hechos no queden impunes".

(Fuerza por Buenos Aires): "Macri parece más preocupado por perseguir vendedores de paltas que por garantizar que estos hechos no queden impunes". Matías Barroetaveña (Fuerza por Buenos Aires): "La derecha, con el presidente a la cabeza, es responsable de normalizar discursos de odio que siempre terminan en hechos concretos".

(Fuerza por Buenos Aires): "La derecha, con el presidente a la cabeza, es responsable de normalizar discursos de odio que siempre terminan en hechos concretos". Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo): "Hicieron una cacería organizada. Y después nos preguntan por qué seguimos marchando por nuestros derechos".

(Confianza y Desarrollo): "Hicieron una cacería organizada. Y después nos preguntan por qué seguimos marchando por nuestros derechos". Aldana Crucitta (UCR): "Primero se construye el odio, después se habilita la violencia".

(UCR): "Primero se construye el odio, después se habilita la violencia". Vanina Biasi (FIT): "Basta de transodio. Macri, Javier Milei y su instigación a la discriminación son responsables de estos hechos".

(FIT): "Basta de transodio. Macri, Javier Milei y su instigación a la discriminación son responsables de estos hechos". Amanda Martín (FIT): "Esto fue organizado, grabado, empujado por la violencia y el odio que este gobierno promueve hacia las diversidades sexuales y de género".

(FIT): "Esto fue organizado, grabado, empujado por la violencia y el odio que este gobierno promueve hacia las diversidades sexuales y de género". Patricia Glize (Vamos por Más): "En la Ciudad de Buenos Aires no hay ningún lugar para los violentos".

(Vamos por Más): "En la Ciudad de Buenos Aires no hay ningún lugar para los violentos". Rocío Figueroa (Vamos por Más): "¿En qué cabeza cabe ir a cazar a otra persona? No podemos normalizar la violencia".

(Vamos por Más): "¿En qué cabeza cabe ir a cazar a otra persona? No podemos normalizar la violencia". Juan Pablo Arenaza (La Libertad Avanza): "Increíble que pasen estas cosas. Busquen a los culpables y hagan justicia".

Así, el ataque a mujeres trans en Palermo generó un repudio casi unánime, pero con una diferencia de fondo. El oficialismo porteño y sus aliados hablan de "todo el peso de la ley". Pero, del otro lado el a mecha la postura no es punitivista sino que apunta directamente a la conducción del Ejecutivo nacional que a la cabeza tiene a Javier Milei, líder de las expresiones y discursos de odio en Argentina. El sábado, la Marcha del Orgullo pondrá ese reclamo en la calle.

Ante situaciones de violencia por identidad de género u orientación sexual, la Línea 144 brinda asistencia gratuita las 24 horas.