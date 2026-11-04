Fascismo en evidencia: así reaccionó el arco político ante el ataque a mujeres trans

04 Noviembre de 2026 09:19
Habló el jefe de Gobierno. Después del ataque a mujeres trans en los bosques de Palermo, Jorge Macri prometió que no habrá impunidad: "Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley", escribió en X.
Su ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, se sumó: "En la Ciudad de la diversidad y del abrazo a todos, repudio absolutamente el ataque en Palermo a las mujeres trans. Que les caiga todo el peso de la ley a los culpables que atacaron, además, la convivencia y el respeto de todos los porteños".
Los detalles conocidos en las últimas horas son todavía más graves de lo que se había informado. Según contaron las víctimas, los agresores eran entre 50 y 60 jóvenes, la mayoría en bicicleta. Todo empezó el domingo a la noche con burlas y provocaciones a un grupo de trabajadoras sexuales trans que estaban en una de las calles internas del parque. Cuando ellas reaccionaron, los jóvenes se fueron y volvieron armados con palos, conos y escobas. La golpiza se extendió hasta la madrugada del lunes.
Los atacantes filmaron todo y lo subieron a Instagram y TikTok con la consigna "A correr a los travas", emojis de risa y la violencia mostrada como un espectáculo.
La investigación está a cargo de la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga. El punto de partida son los propios videos que publicaron los agresores y las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, que pueden ayudar a identificarlos. Las organizaciones y varios legisladores reclaman que, cuando se impute a los responsables, se aplique el agravante por odio a la identidad de género, que endurece las penas. Por ahora no hay detenidos.
Las organizaciones de la diversidad pusieron los números sobre la mesa. Según la Fundación Huésped, en 2025 cada 38 horas una persona LGBT+ fue víctima de un crimen de odio en la Argentina, y el 62% de los casos fueron contra mujeres trans. "Lo que pasó hace unos días en la Ciudad de Buenos Aires no es un hecho aislado", advirtieron. HIJOS apuntó al poder: "El Estado de odio tiene consecuencias".
Qué dijeron los demás dirigentes
- Horacio Rodríguez Larreta (Confianza y Desarrollo, exjefe de Gobierno): "Los discursos de odio solo generan más odio"
- Myriam Bregman (FIT): "Los discursos de odio de Milei, Macri y Muzzio tienen consecuencias: alientan esa violencia. Por eso, el sábado marchamos. ¡Basta de ataques de odio!"
- Silvia Lospennato (jefa del bloque Vamos por Más): "Me da muchísima bronca y tristeza que un grupo de jóvenes violentos agredan y se filmen creyéndose impunes. No pasarán. Que les caiga todo el peso de la ley"
- Graciela Ocaña (Confianza y Desarrollo): "No podemos mirar hacia el costado ni creer que esto es un hecho aislado. Es el resultado directo de los discursos de odio que circulan con total impunidad y deshumanizan a las mujeres trans, legitimando la agresión física"
- Esteban Paulon (diputado nacional): presentó un proyecto para que Diputados condene el ataque y disparó: "Se cansan de repetir 'ley y orden' y son cómplices del odio y las agresiones"
- Lucía Cámpora (legisladora porteña): "¿Cómo puede ser que Jorge Macri mande 20 policías para secuestrar dos cajones de frutillas, pero no aparezca ninguno cuando 50 violentos atacan en manada a un grupo de mujeres trans en los bosques de Palermo?"
- Alejandro "Pitu" Salvatierra, legislador de Fuerza por Buenos Aires: "Exigimos que se identifique y sancione a todos los responsables, y que la Justicia investigue el caso aplicando el agravante por odio a la identidad de género"
- Claudia Negri (Fuerza por Buenos Aires): "Macri parece más preocupado por perseguir vendedores de paltas que por garantizar que estos hechos no queden impunes".
- Matías Barroetaveña (Fuerza por Buenos Aires): "La derecha, con el presidente a la cabeza, es responsable de normalizar discursos de odio que siempre terminan en hechos concretos".
- Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo): "Hicieron una cacería organizada. Y después nos preguntan por qué seguimos marchando por nuestros derechos".
- Aldana Crucitta (UCR): "Primero se construye el odio, después se habilita la violencia".
- Vanina Biasi (FIT): "Basta de transodio. Macri, Javier Milei y su instigación a la discriminación son responsables de estos hechos".
- Amanda Martín (FIT): "Esto fue organizado, grabado, empujado por la violencia y el odio que este gobierno promueve hacia las diversidades sexuales y de género".
- Patricia Glize (Vamos por Más): "En la Ciudad de Buenos Aires no hay ningún lugar para los violentos".
- Rocío Figueroa (Vamos por Más): "¿En qué cabeza cabe ir a cazar a otra persona? No podemos normalizar la violencia".
- Juan Pablo Arenaza (La Libertad Avanza): "Increíble que pasen estas cosas. Busquen a los culpables y hagan justicia".
Así, el ataque a mujeres trans en Palermo generó un repudio casi unánime, pero con una diferencia de fondo. El oficialismo porteño y sus aliados hablan de "todo el peso de la ley". Pero, del otro lado el a mecha la postura no es punitivista sino que apunta directamente a la conducción del Ejecutivo nacional que a la cabeza tiene a Javier Milei, líder de las expresiones y discursos de odio en Argentina. El sábado, la Marcha del Orgullo pondrá ese reclamo en la calle.
Ante situaciones de violencia por identidad de género u orientación sexual, la Línea 144 brinda asistencia gratuita las 24 horas.