Parece joda, pero no: la SIDE de Santiago Caputo empapeló Buenos Aires para buscar espías

El principio básico del espionaje es no llamar la atención pero la SIDE libertaria eligió el camino opuesto. Esta mañana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires amaneció llena de afiches con el logo de la Secretaría de Inteligencia, la frase "buscamos a los mejores" y un hombre vestido de emperador romano que señala al que pasa, igual que el Tío Sam en los carteles de reclutamiento de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. La agencia que maneja Santiago Caputo salió a reclutar a la vista de todos.

El oxímoron tiene un trasfondo para nada divertido. Mientras el Gobierno de Javier Milei sigue recortando salarios públicos, discapacidad, ciencia y universidades, para inteligencia sí hay fondos . La convocatoria se oficializó con la Resolución 941/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular formal de la SIDE, Cristian Auguadra. Llega después de una reforma que, a comienzos de año, les dio a los agentes facultades polémicas, como la posibilidad de aprehender personas.

Las fotos de Antonio Becerra que incomodaron a Santiago Caputo

Los afiches llevan a side.gob.ar/carreras, donde se explica cómo entrar al Curso Básico de la Escuela Nacional de Inteligencia; la inscripción está abierta del 3 al 30 de noviembre de 2026 a través de una plataforma web. Quienes entren empezarán a cursar el año próximo.

Pueden postularse argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan con el estatuto del personal y no tengan impedimentos ni incompatibilidades. Además, tienen que tener el título exigido para el perfil al que se postulan. La Escuela todavía tiene que informar qué documentación mínima se pide. Una vez cerrada la inscripción, la SIDE definirá cuántos lugares hay y qué perfiles busca, y recién ahí se hará una preselección.

Cómo es el proceso para ser espía

El camino tiene cuatro etapas. Primero, un examen escrito de conocimientos generales sobre temas que se informarán antes. Después, una evaluación de aptitud con pruebas físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia, cuyo resultado es apto o no apto y, como corresponde, reservado. La tercera es un examen de idoneidad, también escrito, sobre las competencias técnicas de cada perfil. La última es un coloquio: una entrevista personal para evaluar motivación, capacidad de análisis, adaptabilidad y conducta ética.

Los afiches de la SIDE

Los exámenes escritos se corrigen sin saber quién los rindió, y para seguir avanzando hay que sacar al menos un 7 en cada instancia con nota y ser declarado apto. Con eso se arma un orden de mérito, pero aprobar no garantiza nada. Solo entran quienes queden dentro de los cupos, y terminar el curso tampoco asegura un lugar en la SIDE.

Los que lleguen al curso tendrán que dedicarse en exclusiva y cobrarán un estipendio mensual no remunerativo; el monto, fiel al estilo libertario, no figura en ningún lado. Ese pago no implica relación laboral ni aportes jubilatorios mientras que la asistencia es obligatoria: con más de cinco faltas injustificadas, el alumno queda afuera.